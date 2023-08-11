В Молдове появилась интерактивная карта с информацией о ДТП. Она отображает данные о категории, состоянии дороги, геометрии, износе, индексе плоскостности, информирует point.md
Полиция РМ сообщает что карта содержит поисковую систему, в которой участки дорог можно просматривать по километровому положению и географическим координатам.
Данные, представленные на интерактивной карте, способствуют планированию необходимых работ, повышению прозрачности, а также анализу аварийной ситуации в дорожном движении.
Карта направлена на создание геопространственного мониторинга путем внедрения и анализа участков дорог с повышенным риском дорожно-транспортных происшествий и облегчения связи с другими учреждениями для обмена данными между ними относительно дорожной инфраструктуры, а также дальнейшего развития дорожных сетей.