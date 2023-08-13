Букингемский дворец хочет нанять на работу менеджера по отчетности в области устойчивого развития, который будет получать зарплату в размере $63 тысяч в год. Об этом пишет New York Post, сообщает Газета.ru
Согласно описанию вакансии, в обязанности будет входить отслеживание данных об углеродном следе, составление отчетов и работа над повышением точности сбора данных по всем выбросам в окружающую среду.
«Хотя на начальном этапе основное внимание будет уделяться выбросам парниковых газов, в дальнейшем эта работа распространится и на другие экологические, социальные и управленческие инициативы, которые вы будете помогать продвигать», — говорится в объявлении.
В вакансии отмечается, что Букингемский дворец уделяет особое внимание экологии.
«Мы стремимся уменьшить наше воздействие на планету, принимая незамедлительные меры по сокращению выбросов углерода и энергопотребления, а также по достижению нулевого уровня выбросов углерода», — заявлялось в вакансии.
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