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В Букингемском дворце ищут необычного специалиста с зарплатой $63 тысячи

В Букингемском дворце ищут необычного специалиста с зарплатой $63 тысячи
фото:Reuters

Букингемский дворец хочет нанять на работу менеджера по отчетности в области устойчивого развития, который будет получать зарплату в размере $63 тысяч в год. Об этом пишет New York Post, сообщает Газета.ru

Согласно описанию вакансии, в обязанности будет входить отслеживание данных об углеродном следе, составление отчетов и работа над повышением точности сбора данных по всем выбросам в окружающую среду.

«Хотя на начальном этапе основное внимание будет уделяться выбросам парниковых газов, в дальнейшем эта работа распространится и на другие экологические, социальные и управленческие инициативы, которые вы будете помогать продвигать», — говорится в объявлении.

В вакансии отмечается, что Букингемский дворец уделяет особое внимание экологии.

«Мы стремимся уменьшить наше воздействие на планету, принимая незамедлительные меры по сокращению выбросов углерода и энергопотребления, а также по достижению нулевого уровня выбросов углерода», — заявлялось в вакансии.

Карл III давно занимается защитой окружающей среды. Из-за страсти к природе его стали называть «климатическим королем».

«Я с удовольствием разговариваю с растениями и деревьями и слушаю их. Я считаю, что это очень важно», — сказал Карл III в 2010 году.
  • Сегодня, 11:43
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