В Единецком районе Молдовы вандалы осквернили памятник в честь воинов 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Об этом заявил председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович на своей странице в социальных сетях, сообщила Газета.ru
На памятнике изобразили символ профашистской румынской партии. За последние десять лет памятник подвергался атакам вандалов пять раз, сообщается в Telegram-канале «Солдат Победы».
Telegram-канал опубликовал фото оскверненного монумента. Помимо символа профашистской политической партии «Железная гвардия» желтой краской на постамент нанесена надпись на румынском языке: «Pe aici au trecut ocupanii» («Здесь прошли оккупанты»).
Памятник установлен в честь выхода советских войск на госграницу в марте 1944 года. Его обливали краской, крушили гранитную плиту. Виновные ни в одном из случаев найдены не были, сообщает «Солдат Победы».