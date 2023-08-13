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В Молдове вандалы осквернили памятник советским солдатам

В Молдове вандалы осквернили памятник советским солдатам
фото: телеграм-канал «Солдат Победы»

В Единецком районе Молдовы вандалы осквернили памятник в честь воинов 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Об этом заявил председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович на своей странице в социальных сетях, сообщила Газета.ru

На памятнике изобразили символ профашистской румынской партии. За последние десять лет памятник подвергался атакам вандалов пять раз, сообщается в Telegram-канале «Солдат Победы».

Telegram-канал опубликовал фото оскверненного монумента. Помимо символа профашистской политической партии «Железная гвардия» желтой краской на постамент нанесена надпись на румынском языке: «Pe aici au trecut ocupanii» («Здесь прошли оккупанты»).

Памятник установлен в честь выхода советских войск на госграницу в марте 1944 года. Его обливали краской, крушили гранитную плиту. Виновные ни в одном из случаев найдены не были, сообщает «Солдат Победы».
  • Вчера, 21:44
  • DTV
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