Ежедневно через РМ проходит около 1000 грузовиков: 80% перевозят украинское зерно. Об этом рассказал эксперт по международной торговле Юрий Рижа в программе Paralela 47.
По его словам, в последнее время вновь встала проблема наладки движения на границе с Румынией, и грузовики стоят в пунктах пропуска в среднем 3-4 дня, информирует radiomoldova.md
"У нас более 31 пункта таможенного контроля. По имеющимся у меня данным, еще 70-80 процентов транспорта, который проходит из Украины на территорию Республики Молдова и который покидает Республику Молдова на границе с Румынией в порты на Дунае, такие как Галац, Брэила, включая порт Маря-Нягрэ - Констанца, приходится на зерновозы.
Отмечается, что снова возникает проблема с флюидизацией на границе, особенно с Румынией. Это влияет, каждый день водителя стоит дороже, это приводит к увеличению цены", — заявил Юрий Рижа.
Напоминаем, что 17 июля Россия вышла из зернового соглашения, заключенного в прошлом году между Турцией и ООН. Соглашение позволило Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию через порты Черного моря.
После выхода из зерновой сделки Россия атаковала несколько украинских портов, в ответ Киев заявил, что российские корабли и порты в Черном море стали законными целями украинских военных.