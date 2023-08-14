фото: соцсети, сотрудники посольства России в Кишиневе готовятся к отправке в аэропорт
Сотрудники российских загранучреждений массово покидают Молдову по решению официальных властей республики, передаёт Sputnik, который вёл прямой эфир утром 14 августа из Международного аэропорта Кишинёва.
Принятое официальным Кишиневом решение о значительном сокращении числа российских дипломатов в Молдове существенно осложнит работу диппредставительства, однако миссия постарается адаптироваться к новым условиям, российские дипломаты в республике работали в интересах двух стран, - об этом в беседе со Sputnik Молдова говорили покидающие в понедельник Кишинев сотрудники дипмиссии.
Посол РФ в Молдове Олег Васнецов подчеркнул, что теперь диппредставительству будет сложнее работать.
"Бесспорно, сокращение числа дипломатических работников до 10 единиц и административно-технических - до 15 создаст трудности в работе дипмиссии, Российского центра науки и культуры и Торгового представительства. Но мы постараемся адаптироваться к новым условиям" , - подчеркнул Олег Васнецов. Он заверил, что, несмотря на сокращение состава диппредставительства, консульская работа в республике будет продолжена.
"Вопрос консульского обслуживания беспокоит очень многих граждан.(…) Хочу уверить, что мы постараемся выстроить работу таким образом, чтобы сохранилась преемственность той отлаженной работы, которая была проделана за предыдущий период времени", - сказал посол.
Однако значительное сокращение опытных консульских работников посольства России заметно осложнит оказание помощи российским гражданам в стране, отметила третий секретарь посольства России в Кишиневе Диана Поливанова.
"Но оставшиеся сотрудники не падают духом и готовы оказать всю необходимую поддержку людям в сложившейся ситуации. Уже разработан экстренный план возобновления функционирования консульского отдела диппредставительства. Сообща преодолеем все сложности", - отметила она.
"Сегодня Молдову массово покидают сотрудники российских загранучреждений. Этот разрушительный для двусторонних отношений шаг – не наш выбор. Вся время нашего пребывания здесь мы работали в интересах и на благо двух стран", - подчеркнул в интервью Sputnik Молдова второй секретарь посольства России в Кишиневе Алексей Буданов.
Тем не менее, отметил дипломат, уезжая из Молдовы сотрудники российского диппредставительства увозят с собой теплые воспоминания о молдаванах и о Молдове.
"Мы с сожалением уезжаем из Республики Молдова, - говорит Александра, супруга одного из дипломатических сотрудников посольства РФ. - Семья для молдаван – наивысшая радость и благословение. И для меня, как мамы, это очень важно. Это чувствуют даже наши малыши, которые сегодня должны покинуть свой, по сути, второй дом".
Напомним, власти Молдовы приняли решение сократить численность сотрудников посольства России в Молдове до 10 дипломатов и 15 технических работников. Таким образом, республику покидают около 70 человек. Это дипломаты, члены их семей, а также сотрудники торгпредства и Русского дома.
В конце июля посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в дипведомство Молдовы. Он был проинформирован, что молдавская сторона намерена сократить численность российского диппредставительства в республике. Дипломат отметил, что данное решение "совершенно не в духе дружественных России стран". Позже пресс-секретарь правительства Даниэл Водэ уточнил, что из страны будут высланы 22 дипломата и 23 сотрудника из числа технического персонала, так что численность российских дипломатов в Молдове сократится до десяти человек. Решение молдавских властей должно быть выполнено до 15 августа 2023 года.
С 5 августа временно приостановило прием граждан Консульство России в Молдове, решение обусловлено техническими причинами. В МИД России заявили, что решение Кишинева Москва без ответа не оставит, считая его "очередным недружественным шагом, направленным на разрушение российско-молдавских отношений".