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Казахстан начал выращивать бананы в промышленных объемах

Казахстан начал выращивать бананы в промышленных объемах

Турецкая компания GenGroup Qazaqstan начала выращивать бананы в Туркестанской области Казахстана. Это первое в стране производство бананов в промышленных масштабах, передаёт kommersant.ru

По данным местного министерства сельского хозяйства, GenGroup Qazaqstan построила в регионе тепличный комплекс площадью 5,3 га с банановыми деревьями. Это специально выведенный сорт банана, «адаптированный под климатические условия Казахстана», уточнили в ведомстве.

В ближайшее время планируется расширить теплицу еще на 5 га, что позволит производить порядка 1 тыс. тонн бананов в год. Первый урожай планируется собрать через шесть-восемь месяцев. В теплицах также будут выращивать томаты и клубнику, уточняется в пресс-релизе.

Стоимость проекта на первом этапе составляет $4 млн. Турецкая компания при строительстве использовала высокопрочные конструкции, также теплицы оборудованы климат-контролем и системой адаптивного питания, что помогает «раскрыть генетический потенциал растений даже при неблагоприятных погодных условиях».
фото: gov.kz
Казахстан начал выращивать бананы в промышленных объемах

Казахстан начал выращивать бананы в промышленных объемах

  • Сегодня, 09:36
  • DTV
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