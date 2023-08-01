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Расследование вымогательства

Расследование вымогательства

Тираспольские следственные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 20-летнего тираспольчанина, который обвиняется в «угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью».

В настоящее время проводится доследственная проверка по обращению 21-летней девушки. Она обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что на протяжении недели на её страницу в социальной сети «ВКонтакте» от неизвестного адресата приходили сообщения с некоторыми подробностями её личной жизни. Затем от другого неизвестного адресата начали поступать угрозы, передаёт NewsPMR.Com

В одном из писем злоумышленник прислал девушке номер банковского счёта, на который потребовал перевести тысячу долларов США, иначе приведёт свои угрозы в действие.

Девушка всерьёз стала опасаться за свою жизнь, обратилась в милицию. К расследованию подключились оперативные работники столичного Управления внутренних дел, которые быстро установили личность таинственного вымогателя, который с различных аккаунтов досаждал заявительнице.

Шантажистом оказался бывший одноклассник. В его телефоне правоохранителями была обнаружена переписка и фотографии места работы девушки. Фото её паспорта он выполнил в графической программе «Фотошоп».

В процессе расследования выяснилось, что молодой человек связывался в переписке с её коллегами по работе, пытался разузнать подробности ее личной жизни.

После задержания 20-летний парень признался в том, что не ожидал такого быстрого раскрытия его личности. Свои действия объяснил желанием завязать романтические отношения с девушкой, которая нравится ещё со школьных лет, а свой подход назвал нестандартным.

Однако, судя по всему девушка подобный креатив не оценила и обратилась в милицию. Следствие изучает все обстоятельства, факты и улики.

При возбуждении уголовного дела молодому человеку грозят следующие виды наказания:

- штраф в размере до 1 500 РУ МЗП (до 27 600 руб. ПМР);

- обязательные работы на срок от 180 до 240 часов;

- до двух лет исправительных работ;

- лишение свободы на срок до двух лет.

NewsPMR.Com
  • Сегодня, 09:53
  • DTV
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