Тираспольские следственные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 20-летнего тираспольчанина, который обвиняется в «угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью».
В настоящее время проводится доследственная проверка по обращению 21-летней девушки. Она обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что на протяжении недели на её страницу в социальной сети «ВКонтакте» от неизвестного адресата приходили сообщения с некоторыми подробностями её личной жизни. Затем от другого неизвестного адресата начали поступать угрозы, передаёт NewsPMR.Com
В одном из писем злоумышленник прислал девушке номер банковского счёта, на который потребовал перевести тысячу долларов США, иначе приведёт свои угрозы в действие.
Девушка всерьёз стала опасаться за свою жизнь, обратилась в милицию. К расследованию подключились оперативные работники столичного Управления внутренних дел, которые быстро установили личность таинственного вымогателя, который с различных аккаунтов досаждал заявительнице.
Шантажистом оказался бывший одноклассник. В его телефоне правоохранителями была обнаружена переписка и фотографии места работы девушки. Фото её паспорта он выполнил в графической программе «Фотошоп».
В процессе расследования выяснилось, что молодой человек связывался в переписке с её коллегами по работе, пытался разузнать подробности ее личной жизни.
После задержания 20-летний парень признался в том, что не ожидал такого быстрого раскрытия его личности. Свои действия объяснил желанием завязать романтические отношения с девушкой, которая нравится ещё со школьных лет, а свой подход назвал нестандартным.
Однако, судя по всему девушка подобный креатив не оценила и обратилась в милицию. Следствие изучает все обстоятельства, факты и улики.
При возбуждении уголовного дела молодому человеку грозят следующие виды наказания:
- штраф в размере до 1 500 РУ МЗП (до 27 600 руб. ПМР);
- обязательные работы на срок от 180 до 240 часов;