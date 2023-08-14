Текущая годовая инфляция на территории Приднестровья по итогам первых семи месяцев 2023 года превысила четыре процента. За обозначенный период больше всего подорожали тарифы на услуги – более десяти процентов. Продукты питания стали дороже на три с половиной процента, а непродовольственные товары – почти на один процент, информирует NewsPMR.Com
Индексы потребительских цен за январь-июль 2023 года:
- на продовольственные товары – 103,45%; - на непродовольственные товары – 100,79%; - тарифы на услуги – 110,48%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 104,09%. Июльская дефляция
По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована сезонная дефляция. Снижение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило немногим менее одного процента.
За прошедший месяц существенно снизились цены на продовольствие, немного подорожали непродовольственные товары и слегка повысились тарифы на услуги.
Продовольствие в июле 2023 года стало дешевле на два с половиной процента.
Подорожали:
яйца; рыбные продукты; консервы фруктово-ягодные и овощные; кондитерские изделия; молоко и молочная продукция; виноградные вина; сахар.
Подешевели: плодоовощная продукция, включая картофель; масло растительное и животное; маргарин и маргариновая продукция; майонезная продукция; крупа и бобовые; мука.
Непродовольственные товары за отчетный месяц немного повысили свои ценники. Наиболее подорожали: игрушки; топливо (бензин); велосипеды; бельевой трикотаж; моющие средства; парфюмерно-косметические товары; табачные изделия; телерадиотовары. Подешевели: культтовары и вычислительная техника.
В среднем тарифы на услуги в июле также слегка выросли. Подорожали: бытовые услуги фотоателье, парикмахерских; ремонт и техобслуживание транспортных средств; услуги связи и пассажирского транспорта. Подешевели: услуги банков и сферы образования.
Индексы потребительских цен за июль 2023 года:
- на продовольственные товары – 97,44%; - на непродовольственные товары – 100,32%; - тарифы на услуги – 100,12%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 99,05%.