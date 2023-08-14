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Июльский индекс цен

Июльский индекс цен

Текущая годовая инфляция на территории Приднестровья по итогам первых семи месяцев 2023 года превысила четыре процента.
За обозначенный период больше всего подорожали тарифы на услуги – более десяти процентов. Продукты питания стали дороже на три с половиной процента, а непродовольственные товары – почти на один процент, информирует NewsPMR.Com

Индексы потребительских цен за январь-июль 2023 года:

- на продовольственные товары – 103,45%;
- на непродовольственные товары – 100,79%;
- тарифы на услуги – 110,48%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 104,09%.

Июльская дефляция

По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована сезонная дефляция. Снижение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило немногим менее одного процента.

За прошедший месяц существенно снизились цены на продовольствие, немного подорожали непродовольственные товары и слегка повысились тарифы на услуги.

Продовольствие в июле 2023 года стало дешевле на два с половиной процента.

Подорожали:

яйца; рыбные продукты; консервы фруктово-ягодные и овощные; кондитерские изделия; молоко и молочная продукция; виноградные вина; сахар.

Подешевели: плодоовощная продукция, включая картофель; масло растительное и животное; маргарин и маргариновая продукция; майонезная продукция; крупа и бобовые; мука.

Непродовольственные товары за отчетный месяц немного повысили свои ценники. Наиболее подорожали: игрушки; топливо (бензин); велосипеды; бельевой трикотаж; моющие средства; парфюмерно-косметические товары; табачные изделия; телерадиотовары. Подешевели: культтовары и вычислительная техника.

В среднем тарифы на услуги в июле также слегка выросли. Подорожали: бытовые услуги фотоателье, парикмахерских; ремонт и техобслуживание транспортных средств; услуги связи и пассажирского транспорта. Подешевели: услуги банков и сферы образования.

Индексы потребительских цен за июль 2023 года:

- на продовольственные товары – 97,44%;
- на непродовольственные товары – 100,32%;
- тарифы на услуги – 100,12%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 99,05%.

NewsPMR.Com
  • Сегодня, 17:57
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