Премьер-министр Молдовы Дорин Речан потребовал от своего кабинета усилить работу по интеграции экономических агентов из Приднестровье в правовое поле РМ. На состоявшемся сегодня, 14 августа, заседании был представлен проект постановления об урегулировании движения товаров и услуг, являющихся объектом внешней торговой деятельности экономических агентов Левобережья, а также внесена инициатива нового названия для этой территории в молдавском официальном документообороте, сообщает eadaily.com
Государственный секретарь Министерства экономического развития и цифровизации Виорел Гараз представил на заседании правительства проект постановления о внесении изменений в Постановление Правительства № 815 от 2005 года.
Речь идет о Постановлении об урегулировании движения товаров и услуг, являющихся объектом внешней торговой деятельности экономических агентов Приднестровья, а также предоставление ими сетей и услуг электронных коммуникаций, передает noi.md
«Проект направлен на оптимизацию процесса оказания государственных услуг хозяйствующим субъектам восточных районов страны, поэтапное приведение их деятельности к строгим требованиям национальной нормативно-правовой базы и стандартизацию торгово-экономических требований на обоих берегах Днестра», – заявил Виорел Гараз.
Госсекретарь также упомянул, что в настоящее время Постановление Правительства № 815/2005 не содержит положений об условиях и порядке исключения из временного учета экономических агентов приднестровского региона, поэтому Агентство государственных услуг не может выполнить просьбы предпринимателей из приднестровского региона об их исключении из Государственного реестра юридических лиц Республики Молдова.
«В связи с этим предлагается дополнить нормативный акт положениями, касающимися исключения из Государственного реестра юридических лиц экономических агентов из приднестровского региона, предварительно учтенных органом государственной регистрации Республики Молдова», – добавил Гараз.
В данном контексте вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян отметил, что термин «Приднестровье» фигурирует в Постановлении № 815 для обозначения территорий, неподконтрольных конституционным властям.
«Этот термин фигурирует в нескольких нормативных актах, в том числе в законе, принятом тогдашним парламентом. Однако в Плане действий правительства на 2023 год мы использовали термин "приднестровский регион". Мы предлагаем использовать этот термин, ввести данную модификацию, а именно "приднестровский регион" с маленькой буквы для обозначения территорий, неподконтрольных конституционным властям», – сказал Серебрян.
Премьер-министр Дорин Речан отметил, что замечание вице-премьера по реинтеграции очень важно.
«Мы должны продолжить эту работу по интеграции экономических агентов с левобережья Днестра в экономическое пространство и, внимание, также в налоговое пространство Республики Молдова», – подчеркнул Речан.
За проект решения, представленный госсекретарем Минэкономразвития и цифровизации, члены кабинета министров проголосовали единогласно.
Напомним, правительство РМ на прошлой неделе утвердило решение о том, что экономические агенты из Приднестровья начиная с 10 августа будут платить налог за проведение таможенных процедур в Молдове.
«Изменения были внесены с целью обеспечения равных условий для экономических агентов при импорте и экспорте товаров и продукции», — пояснили в Таможенной службе Молдовы.
Также теперь выдача лицензий и регистрация приднестровских компаний станет платной и усложнится таможенное оформление товаров для индивидуальных предпринимателей.
В Тирасполе говорят, что сделано это без консультаций и в нарушение соглашений, достигнутых в результате многолетних переговоров. Потери приднестровских предприятий составят от $ 3 до 4 миллионов в год, подсчитали в Минэкономразвития Приднестровья. Также это негативно отразится на стоимости товаров, в том числе завозимых продуктов, на фоне общего низкого дохода местного населения.
Ранее Кишинев начал применять практику штрафов к приднестровским автовладельцам за отсутствие молдавского страхового полиса.