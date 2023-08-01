Инспекторы Минсельхозприроды ПМР продолжают обследования сельхозугодий.
С 15 мая по 14 августа 2023 года инспекторы Минсельхоза провели 1194 обследования сельскохозяйственных земель, во время которых проверялись соблюдение правил по борьбе с сорняками и своевременная ликвидация очагов произрастания амброзии полыннолистной.
Как сообщила пресс-служба Минсельхозприроды, составлено 43 административных протокола по статье 10.1 Кодекса ПМР об админправонарушениях «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками».
Кроме того, проведено 36 внеплановых мероприятий по контролю и вынесено 6 предписаний об устранении нарушений.
Амброзия полыннолистная только вступает в фазу бутонизации и начала цветения. В связи с чем, перед проверяющими специалистами поставлена задача о проведении обследовательских карантинных мероприятий не только на сельскохозяйственных угодьях, на которых произрастают культурные растения в активной фазе своего развития, но и на земельных участках, где завершены работы по уборке урожая, а именно: на проведение землепользователями агротехнических работ либо химической обработки стерни и уничтожение амброзии на обочинах сельскохозяйственных угодий, поскольку, именно после скашивания сельскохозяйственных зерновых культур у амброзии не остается естественных конкурентов, что способствует ее активному распространению