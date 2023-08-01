Dnestr.TV

 
0

Амброзия: составлено более 40 админпротоколов

Амброзия: составлено более 40 админпротоколов

Инспекторы Минсельхозприроды ПМР продолжают обследования сельхозугодий.

С 15 мая по 14 августа 2023 года инспекторы Минсельхоза провели 1194 обследования сельскохозяйственных земель, во время которых проверялись соблюдение правил по борьбе с сорняками и своевременная ликвидация очагов произрастания амброзии полыннолистной.

Как сообщила пресс-служба Минсельхозприроды, составлено 43 административных протокола по статье 10.1 Кодекса ПМР об админправонарушениях «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками».

Кроме того, проведено 36 внеплановых мероприятий по контролю и вынесено 6 предписаний об устранении нарушений.

Амброзия полыннолистная только вступает в фазу бутонизации и начала цветения. В связи с чем, перед проверяющими специалистами поставлена задача о проведении обследовательских карантинных мероприятий не только на сельскохозяйственных угодьях, на которых произрастают культурные растения в активной фазе своего развития, но и на земельных участках, где завершены работы по уборке урожая, а именно: на проведение землепользователями агротехнических работ либо химической обработки стерни и уничтожение амброзии на обочинах сельскохозяйственных угодий, поскольку, именно после скашивания сельскохозяйственных зерновых культур у амброзии не остается естественных конкурентов, что способствует ее активному распространению

  • Сегодня, 18:59
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...
  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • Украина экспортировала зерновых и масличных культур бол ...
  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...
  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • Украина экспортировала зерновых и масличных культур бол ...
  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна