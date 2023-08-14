Кабмин Молдовы продолжает утверждать денонсацию соглашений, подписанных республикой в рамках СНГ, сообщает Sputnik
Законопроект о денонсации соглашения с СНГ о создании совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения, заключенного в Бишкеке в 1992 году, был утвержден на заседании правительства 14 августа.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, Минобороны считает сохранение республикой статуса государства-участника в нем нецелесообразным.
"Республика Молдова реализует через Национальную армию механизмы укрепления доверия и безопасности, такие как Венский документ 2011 года и Договор об обычных вооруженных силах в Европе", - отмечается в документе.
Ранее в парламенте Молдовы сообщили, что за прошедшую весеннюю сессию законодательного форума депутаты денонсировали восемь заключенных с Молдовой на платформе СНГ соглашений.
Это Конвенция о Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ, соглашение, предусматривающее создание и деятельность Межгосударственной телерадиокомпании "МИР", соглашение о взаимодействии в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных природных и техногенных ситуаций, соглашение о сотрудничестве в области охраны труда, соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации и соглашение о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах-участниках СНГ.
На заключительном заседании парламента весенней сессии 2023 года также были денонсированы соглашение о сотрудничестве по формированию единого (общего) образовательного пространства в рамках СНГ и соглашение о технических барьерах в зоне свободной торговли.
Еще шесть проектов по денонсации соглашений в рамках СНГ зарегистрированы в парламенте и находятся на рассмотрении депутатов. Власти планируют расторгнуть соглашения о взаимопомощи в случае аварий и других чрезвычайных происшествий на электростанциях стран СНГ, о возвращении культурно-исторических ценностей государствам происхождения, о стратегических силах, о вооруженных силах и пограничных войсках, о сотрудничестве в области охраны труда.