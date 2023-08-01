Dnestr.TV

 
0

На строящемся православном храме в Первомайске воздвигли крест

На строящемся православном храме в Первомайске воздвигли крест
фото: пресс-служба Президента ПМР

Православные христиане отмечают сегодня Медовый Спас. В пгт. Первомайск к этому празднику приурочили значимое событие – освящение и водружение креста на центральный купол строящегося храма. Церковь, которой дали имя Чуда Архангела Михаила в Хонех, возводят в поселковом парке. Строительные работы практически завершены.

Венчание купола крестом прошло с участием местных жителей, руководства поселка и района. Участие в церемонии приняли супруги Красносельские. Праздничную литию провел Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва. Купольный крест Владыка назвал церковной красотой, а его воздвижение – историческим событием. Архиепископ выразил благодарность Президенту ПМР Вадиму Красносельскому за поддержку идеи о строительстве храма и содействие на всех этапах ее реализации, сообщила пресс-служба Президента ПМР

Руководитель страны поздравил всех с праздником. Возведение храма Вадим Красносельский считает важным событием для населенного пункта. Он выразил уверенность, что в сердцах всех участников сегодняшнего мероприятия навсегда сохранится память о нем. Глава государства напомнил, что о строительстве храма просили жители Первомайска, подчеркнув, что задача руководства страны – слышать людей и двигаться в обозначенном гражданами направлении. Вадим Красносельский говорил о том, что испытания, которые приходится преодолевать приднестровцам, не препятствуют, а напротив, подталкивают к возведению храмов. Президент выразил надежду, что рождественская служба пройдет уже внутри храма. Иконостас надеются изготовить к концу осени.

На 21 ноября – Михайлов день – запланирован большой праздник, важной составляющей которого станет открытие церкви.

фото: пресс-служба Президента ПМР
На строящемся православном храме в Первомайске воздвигли крест

На строящемся православном храме в Первомайске воздвигли крест

На строящемся православном храме в Первомайске воздвигли крест

На строящемся православном храме в Первомайске воздвигли крест

На строящемся православном храме в Первомайске воздвигли крест

На строящемся православном храме в Первомайске воздвигли крест

На строящемся православном храме в Первомайске воздвигли крест

На строящемся православном храме в Первомайске воздвигли крест

На строящемся православном храме в Первомайске воздвигли крест

На строящемся православном храме в Первомайске воздвигли крест


Вадим Красносельский поблагодарил представителей Тираспольско-Дубоссарской епархии, администрации поселка и района, строителей, задействованных на объекте. Он также обратился к присутствовавшим на мероприятии казакам, с просьбой оберегать храм.

По завершении церемонии водружения креста Глава государства с супругой осмотрели храм изнутри. Президент обсудил с главой Слободзейского района и руководителями подрядных организаций планы проведения дальнейших работ.

  • Сегодня, 20:10
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...
  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • Украина экспортировала зерновых и масличных культур бол ...
  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...
  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • Украина экспортировала зерновых и масличных культур бол ...
  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна