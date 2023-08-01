Православные христиане отмечают сегодня Медовый Спас. В пгт. Первомайск к этому празднику приурочили значимое событие – освящение и водружение креста на центральный купол строящегося храма. Церковь, которой дали имя Чуда Архангела Михаила в Хонех, возводят в поселковом парке. Строительные работы практически завершены.
Венчание купола крестом прошло с участием местных жителей, руководства поселка и района. Участие в церемонии приняли супруги Красносельские. Праздничную литию провел Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва. Купольный крест Владыка назвал церковной красотой, а его воздвижение – историческим событием. Архиепископ выразил благодарность Президенту ПМР Вадиму Красносельскому за поддержку идеи о строительстве храма и содействие на всех этапах ее реализации, сообщила пресс-служба Президента ПМР
Руководитель страны поздравил всех с праздником. Возведение храма Вадим Красносельский считает важным событием для населенного пункта. Он выразил уверенность, что в сердцах всех участников сегодняшнего мероприятия навсегда сохранится память о нем. Глава государства напомнил, что о строительстве храма просили жители Первомайска, подчеркнув, что задача руководства страны – слышать людей и двигаться в обозначенном гражданами направлении. Вадим Красносельский говорил о том, что испытания, которые приходится преодолевать приднестровцам, не препятствуют, а напротив, подталкивают к возведению храмов. Президент выразил надежду, что рождественская служба пройдет уже внутри храма. Иконостас надеются изготовить к концу осени.
На 21 ноября – Михайлов день – запланирован большой праздник, важной составляющей которого станет открытие церкви.
фото: пресс-служба Президента ПМР
Вадим Красносельский поблагодарил представителей Тираспольско-Дубоссарской епархии, администрации поселка и района, строителей, задействованных на объекте. Он также обратился к присутствовавшим на мероприятии казакам, с просьбой оберегать храм.
По завершении церемонии водружения креста Глава государства с супругой осмотрели храм изнутри. Президент обсудил с главой Слободзейского района и руководителями подрядных организаций планы проведения дальнейших работ.