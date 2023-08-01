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В Незавертайловке сбили ребёнка

В Незавертайловке сбили ребёнка
фото: mvdpmr.org

ДТП произошло 14 августа вечером, около половины шестого, на ул. Ленина.

Два несовершеннолетних пешехода шли по краю проезжей части. Один из них катил велосипед, другой шёл рядом. Тротуаров на автодороге не было.

Сзади в попутном направлении ехал «Фольксваген-Шаран». В какой-то момент один из них, 11-летний мальчик, решил перебежать дорогу. Это стало неожиданностью для 52-летнего водителя минивена. Он резко затормозил, но избежать наезда на ребёнка не удалось, сообщила пресс-служба МВД ПМР

Мужчина вызвал скорую и ГАИ. Пострадавшего подростка доставили в Республиканский центр матери и ребёнка. Врачи диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб поясницы и травму живота. Пациент госпитализирован в хирургическое отделение.

У автомобиля механические повреждения, разбито лобовое стекло.

По факту ДТП проводится разбирательство.
  • Сегодня, 08:19
  • DTV
  • Просмотров: 11
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