Бытовая техника будет иметь новую маркировку энергопотребления по шкале от A до G, где A означает самую энергоэффективную.
Правительство одобрило законопроект о маркировке продуктов с энергетическим воздействием, обновленную версию директивы ЕС в этой области, которая предусматривает упрощение отображаемой информации об энергопотреблении продуктов, представленных на рынке или введенных в эксплуатацию, передает moldpres.md
Одно из положений законодательной инициативы предполагает замену классов энергопотребления с А+++ до D.
Вместо этого этикетка будет содержать замкнутую шкалу, включающую только буквы от А до G, где каждая буква представляет класс, соответствующий уровню экономии энергии. Целью директивы является обновление предыдущих положений с учетом инноваций и технологических достижений, достигнутых за последние годы в области энергоэффективности продуктов с энергетическим воздействием.
Транспозиция директивы Европейского союза также будет способствовать будущим программам, которые Министерство энергетики готовит совместно с Агентством по энергоэффективности при поддержке Европейского союза и ПРООН в Молдове, направленных на замену старых и энергонеэффективных бытовых приборов.