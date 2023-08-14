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В Молдове будут маркировать все электроприборы по шкале от A до G

В Молдове будут маркировать все электроприборы по шкале от A до G
фото-коллаж: Point.md

Бытовая техника будет иметь новую маркировку энергопотребления по шкале от A до G, где A означает самую энергоэффективную.

Правительство одобрило законопроект о маркировке продуктов с энергетическим воздействием, обновленную версию директивы ЕС в этой области, которая предусматривает упрощение отображаемой информации об энергопотреблении продуктов, представленных на рынке или введенных в эксплуатацию, передает moldpres.md

Одно из положений законодательной инициативы предполагает замену классов энергопотребления с А+++ до D.

Вместо этого этикетка будет содержать замкнутую шкалу, включающую только буквы от А до G, где каждая буква представляет класс, соответствующий уровню экономии энергии. Целью директивы является обновление предыдущих положений с учетом инноваций и технологических достижений, достигнутых за последние годы в области энергоэффективности продуктов с энергетическим воздействием.

Транспозиция директивы Европейского союза также будет способствовать будущим программам, которые Министерство энергетики готовит совместно с Агентством по энергоэффективности при поддержке Европейского союза и ПРООН в Молдове, направленных на замену старых и энергонеэффективных бытовых приборов.

  • Сегодня, 08:29
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