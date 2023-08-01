В дипведомстве отметили, что 14 августа в Москву возвратились сотрудники российских загранучреждений в РМ и члены их семей, вынужденные покинуть республику из-за соответствующего шага молдавских властей, передает tass.ru
"Этот недружественный шаг официального Кишинева несомненно будет иметь последствия для российско-молдавских отношений, но в первую очередь отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении своевременной консульской помощи, а также поддержании деловых и культурных связей будут существенно снижены", — говорится в сообщении министерства.
В ведомстве обратили в связи с этим внимание граждан РФ и Республики Молдова на то, что "в урезанном составе сотрудники посольства России в силу объективных обстоятельств не смогут обеспечить должные объемы и сроки предоставления консульских услуг".
"Также будет вынужденно ограничена деятельность торгового представительства и Российского центра науки и культуры в Кишиневе", — указали в министерстве.
"Ответственность за это полностью ложится на молдавское руководство, которое в рамках развязанной им же масштабной антироссийской кампании приняло ничем не обоснованное решение существенно сократить численность персонала российских загранучреждений в РМ", — резюмировали в МИД РФ. Посол России в Молдове Олег Васнецов заявил, что "Россия постарается не допустить разрушения отношений дружбы с Молдовой" Об этом он заявил в интервью российскому агентству ТАСС, комментируя решение Кишинева о сокращении количества дипломатов и технического персонала в российском посольстве, передает infotag.md
"Мы говорили и ранее — Россия заинтересована в развитии диалога. Эта позиция остается неизменной. Сотрудники посольства приложат все усилия, чтобы развивать исторически сложившиеся связи. Даже в сокращенном составе мы приложим все силы, чтобы развивать исторически сложившиеся дружественные связи наших народов, выстраивать прагматичный и взаимовыгодный диалог на международном уровне", — подчеркнул Васнецов.
Говоря об "антироссийской политике, которую проводят власти Молдовы", он сказал, что "российская стороны постарается не допустить разрушения отношений дружбы", но решение Молдовы сократить персонал российского посольства "создает проблемы для граждан республики и осложняет взаимодействие во всех областях".
"К сожалению, по объективным причинам придется адаптировать консульский прием как соотечественников, так и молдавских граждан с учетом сокращения персонала. Решение властей Молдовы подорвет уже налаженные мосты сотрудничества с Россией в культурно-гуманитарной, деловой и общественной сферах.
Ведь сокращение затронуло и Российский центр науки и культуры, где остается только один командированный сотрудник. Но мы намерены и дальше продолжать работу с соотечественниками, вместе способствовать сохранению совместного военно-исторического наследия, противодействовать попыткам исказить события нашего совместного прошлого", — отметил посол РФ.