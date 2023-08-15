Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа в регионе днем траура из-за взрыва на АЗС, в результате которого погибли 27 человек, в том числе трое детей, и пострадали 75 человек, передаёт РБК
«В день траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи», — сообщает администрация главы региона.
Семьям погибших из резервного фонда Дагестана выделят материальную помощь в размере 1 млн руб., добавил Меликов на заседании оперштаба по ликвидации последствий взрыва. Получившим тяжкий вред здоровью выделят по 400 тыс. руб., легкий — по 200 тыс.
14 августа вечером произошел взрыв на автозаправочной станции на выезде из Махачкалы, начался сильный пожар. По последним сведениям, площадь возгорания достигала 600 кв. м, пожару присвоили повышенный ранг сложности, к тушению огня привлекли более 70 человек и 20 единиц техники. Пожарным удалось локализовать, а после и ликвидировать возгорание ночью.
Взрыв произошел на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы в районе 22:00. По данным МЧС, загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь. Меликов объяснял взрыв на заправке детонацией емкостей напротив АЗС, сообщает ТАСС
Из восьми цистерн с топливом на АЗС взорвались две.
Местные власти отключили газоснабжение в районе на фоне угрозы повторного взрыва. Пожар удалось потушить спустя четыре часа.
Прокуратура начала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК; максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Дело передано в 3-й отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.
Региональные медучреждения перешли на усиленный режим по приему раненых.
Пострадавших доставит в Москву Ил-76 МЧС России, на его борту находятся врачи отряда "Центроспас" и психологи.Как сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, в больницах города есть необходимое число коек для лечения пострадавших.Большое число жителей республики пришли сдать кровь для пострадавших. В Дагестан вылетел первый замглавы Минздрава России Виктор Фисенко.
В микрорайоне Махачкалы, где произошел взрыв, ограничили подачу газа