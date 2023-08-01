Управление Следственного комитета города Каменка и Каменского района возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 260 Уголовного кодекса ПМР (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщила пресс-служба СК ПМР.
Напомним, что поздно вечером 11 августа несовершеннолетний житель Каменки предложил своим четверым ровесникам прокатиться на автомобиле его родителей. Все согласились.
Примерно в 21:30 подросток выехал на ВМW на улицу с односторонним движением. На очередном повороте он не справился с управлением и задел автомобилем железобетонную опору линии электропередачи. Наехав на препятствие, машина опрокинулась и врезалась в каменный забор. Жители близлежащих домов сразу извлекли пострадавших из автомобиля и вызвали скорую помощь.
Все подростки, находившиеся в салоне, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Один из них скончался по дороге в больницу, остальные, в том числе и водитель, после оказания первичной медицинской помощи были госпитализированы в кишиневскую клинику, где в настоящее время проходят дальнейшее лечение.
Установлены и допрошены владельцы транспортного средства, очевидцы произошедшего, которые оказывали первую помощь на месте ДТП, назначена судебно-медицинская экспертиза. Допросить подростка, находившегося за рулем автомобиля, и остальных участников будет возможно только после их выписки из стационара.
Напомним, что по действующему законодательству уголовная ответственность за преступление, предусмотренное статьей 260 Уголовного кодекса ПМР, наступает с 16-летнего возраста.
По результатам всех экспертиз и проведённых по делу следственных действий будет принято процессуальное решение.