Молдова присоединилась к санкциям, наложенным ЕС на Иран из-за военной поддержки, оказываемой России. ЕС приветствовал это решение. Представитель МИДЕИ Игорь Захаров, подчеркнул, что Молдова присоединяется почти ко всем санкциям ЕС, сообщает newsmaker.md
Страны-кандидаты в ЕС: Молдова, Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, а также Исландия и Лихтенштейн, входящие в Европейское экономическое пространство, — присоединяются к санкциям ЕС против Ирана, введенным ЕС 20 июля, говорится в пресс-релизе Европейского совета.
«Молдова присоединилась к санкциям ЕС. Мы присоединяемся практически ко всем санкциям ЕС», — отметил представитель МИДЕИ Игорь Захаров, отвечая на вопросы журналистов newsmaker.md
Санкции, введенные ЕС 20 июля, предусматривают запрет экспорта из ЕС в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Также санкции включают запрет на поездки и заморозку активов, которые могут ввести в отношении лиц, ответственных за иранскую программу БПЛА, поддерживающих ее или участвующих в ней.
***Получи, Иран. Не видать тебе компонентов молдавских беспилотников (так-то, мы их и сами не видели, но то другое). Про отдых в Вадул-луй-Водэ можете забыть."- пишет Sputnik Молдова в телеграмм-канале :