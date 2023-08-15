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Молдова ввела санкции против Ирана: «Мы присоединяемся почти ко всем санкциям ЕС»

Молдова ввела санкции против Ирана: «Мы присоединяемся почти ко всем санкциям ЕС»
фото-коллаж newsmaker.md

Молдова присоединилась к санкциям, наложенным ЕС на Иран из-за военной поддержки, оказываемой России. ЕС приветствовал это решение. Представитель МИДЕИ Игорь Захаров, подчеркнул, что Молдова присоединяется почти ко всем санкциям ЕС, сообщает newsmaker.md

Страны-кандидаты в ЕС: Молдова, Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, а также Исландия и Лихтенштейн, входящие в Европейское экономическое пространство, — присоединяются к санкциям ЕС против Ирана, введенным ЕС 20 июля, говорится в пресс-релизе Европейского совета.

«Молдова присоединилась к санкциям ЕС. Мы присоединяемся практически ко всем санкциям ЕС», — отметил представитель МИДЕИ Игорь Захаров, отвечая на вопросы журналистов newsmaker.md

Санкции, введенные ЕС 20 июля, предусматривают запрет экспорта из ЕС в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Также санкции включают запрет на поездки и заморозку активов, которые могут ввести в отношении лиц, ответственных за иранскую программу БПЛА, поддерживающих ее или участвующих в ней.

***Получи, Иран. Не видать тебе компонентов молдавских беспилотников (так-то, мы их и сами не видели, но то другое). Про отдых в Вадул-луй-Водэ можете забыть."- пишет Sputnik Молдова в телеграмм-канале :

Молдова ввела санкции против Ирана: «Мы присоединяемся почти ко всем санкциям ЕС»
скриншот t.me/rusputnikmd

  • Сегодня, 09:49
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