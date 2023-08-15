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Фонд Сороса продолжит финансировать программы в Молдове

Фонд Сороса продолжит финансировать программы в Молдове
фото из открытых источников

Фонд «Открытое общество», созданный филантропом Джорджем Соросом, планирует закрыть большую часть своих проектов в Евросоюзе, но продолжит финансировать программы в Молдове, Украине, Кыргызстане и государствах Западных Балкан. Об этом 15 августа сообщает Reuters со ссылкой на письмо, которое получили сотрудники организации, передаёт newsmaker.md

Решение означает, что Фонд Сороса откажется от работы, связанной с повесткой внутри ЕС. Европейская повестка теперь будет рассматриваться только в контексте глобальных проблем, пишет агентство. В то же время фонд продолжит финансировать программы в Молдове, Украине, Кыргызстане и государствах Западных Балкан.

Как пишет «Европейская правда» со ссылкой на венгерскую службу «Радио Свобода», причиной сворачивания деятельности «Открытого общества» в ЕС стало то, что институты и правительства Евросоюза тратят много денег на те же направления, которыми занимается фонд.

Поэтому там решили сосредоточиться на других частях мира, где работа будет более эффективной. Реорганизация фонда запланирована на следующий год.

Фонд «Открытое общество» основан в 1992 году филантропом Джорджем Соросом. Он нацелен на поддержку программ в области образования, культуры, искусства и здравоохранения.
  • Вчера, 18:20
  • DTV
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