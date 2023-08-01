В Тирасполе состоялся открытый турнир по настольному теннису для лиц с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата) «Двойной удар».
Соревнования прошли при поддержке гранта Президента ПМР и помощи волонтеров Приднестровья. Организатором турнира выступил СКИ «Тирас-Ракета», передаёт novostipmr.com
Награды разыгрывались в парном и смешанном разрядах. Теннисисты выбрали такой формат соревнований, чтобы опробовать новую паралимпийскую дисциплину, которая будет представлена на Паралимпиаде в Париже.
«Впервые рискнули провести у нас такой турнир. Получилось. Теннисисты наигрывали пары, миксты. Участники получили игровую практику для международных соревнований», - отметил руководитель СКИ «Тирас-Ракета» Дмитрий Лавров.
Восемь пар играли по круговой системе. Награждение проводилось отдельно по классам.
В своих категориях чемпионами стали Михаил Гребенюк/Сергей Чумак и Дмитрий Лавров/Сергей Мордухов.