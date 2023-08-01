Летом в Приднестровье столбики термометров часто поднимаются выше 30 градусов, а это значит, что риск возгораний увеличивается. Так, с начала пожароопасного периода – с 1 мая по настоящее время – в республике зарегистрировано более 370 выездов на тушение сухой травы, стерни и мусора, сообщила пресс-служба МВД ПМР
Практически все пожары происходят по вине человека. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Зачастую это может привести к серьёзным последствиям: возгоранию хозяйственных построек, жилых домов, сельскохозяйственных угодий, лесных массивов.
Главное управление по ЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности в пожароопасный период:
– не выжигайте траву и стерню на полях;
– не бросайте горящие спички и окурки;
– не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;
– не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву;
– не оставляйте на освещённом солнцем месте бутылки или осколки стекла.
Во избежание перехода огня с одного строения на другое очистите от мусора и сухой травы хозяйственные дворы, гаражные кооперативы. Если вы обнаружили возгорание, незамедлительно звоните на единый номер спасения 101.
15 августа ГУП ЧС сообшило о возгорании на территории в районе улицы 1 Мая в Тирасполе.
Как сообщает пресс-служба Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР, на ликвидацию огня прибыло три пожарных расчёта столичной СВПЧ-1, так как возникла угроза распространения пожара на дачные участки, один из дачных домиков попал под огонь.