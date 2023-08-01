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Лето – сезон горящей травы

Лето – сезон горящей травы
фото: пресс-служба ГУпЧС МВД ПМР

Летом в Приднестровье столбики термометров часто поднимаются выше 30 градусов, а это значит, что риск возгораний увеличивается. Так, с начала пожароопасного периода – с 1 мая по настоящее время – в республике зарегистрировано более 370 выездов на тушение сухой травы, стерни и мусора, сообщила пресс-служба МВД ПМР

Практически все пожары происходят по вине человека. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Зачастую это может привести к серьёзным последствиям: возгоранию хозяйственных построек, жилых домов, сельскохозяйственных угодий, лесных массивов.

Главное управление по ЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности в пожароопасный период:

– не выжигайте траву и стерню на полях;

– не бросайте горящие спички и окурки;

– не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;

– не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву;

– не оставляйте на освещённом солнцем месте бутылки или осколки стекла.

Во избежание перехода огня с одного строения на другое очистите от мусора и сухой травы хозяйственные дворы, гаражные кооперативы.
Если вы обнаружили возгорание, незамедлительно звоните на единый номер спасения 101.

15 августа ГУП ЧС сообшило о возгорании на территории в районе улицы 1 Мая в Тирасполе.

Как сообщает пресс-служба Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР, на ликвидацию огня прибыло три пожарных расчёта столичной СВПЧ-1, так как возникла угроза распространения пожара на дачные участки, один из дачных домиков попал под огонь.

  • Вчера, 18:42
  • DTV
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