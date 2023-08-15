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Санду прокомментировала высылку из страны российских дипломатов

Санду прокомментировала высылку из страны российских дипломатов
фото из открытых источников

Президент Майя Санду ответила на обвинения МИД России в «недружественном шаге» Молдовы — сокращении числа сотрудников посольства России в Кишиневе.

По мнению Санду, сейчас в российском посольстве достаточно сотрудников, чтобы оказывать гражданам качественные услуги, сообщает РИА Новости

«Я уверена, что сотрудников посольства России достаточно для оказания качественных услуг. В целом наши отношения с Россией резко ухудшились, после того как Россия напала на Украину и убивает невинных людей, разрушает города и села в Украине», — сказала Санду, отвечая на вопрос TV Nord.

Напомним, что накануне Молдову покинули 22 дипломата и 23 представителя технического персонала посольства России.

МИД России заявило, что из-за сокращения штата посольства РФ в Кишиневе сотрудники посольства «не смогут обеспечить должные объемы и сроки оказания консульских услуг». В Кишиневе также ограничат свою деятельность Торговое представительство и Российский центр науки и культуры.

В МИД РФ предупредили, что «этот недружественный шаг официального Кишинева будет иметь последствия для отношений» между двумя странами.

Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики, пишет РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России.

Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.

В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
  • Вчера, 18:51
  • DTV
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