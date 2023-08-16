Внешнеторговый оборот Приднестровской Молдавской Республики за январь-июль 2023 года вырос на 3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, превысив 1 868 млн. долларов США. При этом объем экспорта приднестровских товаров снизился на 9,0%, а объем импорта, наоборот, вырос на 8,0%.
Внешнеторговый оборот, включающий экспортные и импортные операции, распределился следующим образом: на экспорт приходится 411 млн., а на импорт – 1 458 млн. долларов США., информирует NewsPMR.Com
Отрицательное сальдо ВЭД ПМР за отчетный период составило 1 047 млн. долларов США, в основном из-за отрицательного баланса торговли с Российской Федерацией – $949 млн.
Также ощутимый дисбаланс торговли не в пользу Приднестровья наблюдается с Украиной – $55 млн., Румынией – $27 млн., Белоруссией и Германией – по $17 млн., Казахстаном и Китаем – по $13 млн., Турцией и Польшей – по $7 млн., Объединенными Арабскими Эмиратами – $6 млн., США, Гонконгом, Венгрией и Нидерландами – по $5 млн., Словенией и Латвией – по $3 млн. долларов.
Положительное сальдо наблюдается в торговле с такими государствами, как: Молдова – $97 млн., Индонезия – $6 млн., Малайзия, Италия и Чехия – по $3 млн., Сербия и Киргизия – по $2 млн. и др.
Для сравнения, отрицательное сальдо внешнеторгового оборота ПМР за отчетный период 2022 года составляло 906 млн. долларов США. Тем самым разница между экспортными и импортными операциями (дисбаланс ВЭД) Приднестровья за год увеличился на16% или на $141 млн (преимущественно из-за роста цен на энергоносители).
В общем объеме торговли за январь-июль текущего года доля стран Евразийского экономического союза составила 56,4%, Европейского союза – 18,9%, прочие страны – 24,7%. При этом, по сравнению с результатами годичной давности, доля ЕАЭС поднялась на 1,5 процентных пункта, а ЕС – на 0,4 п.п. Доля прочих стран, наоборот, снизилась на 1,9 п.п.
Внешняя торговля Приднестровья
В общей структуре товарооборота, уверенно лидирует Российская Федерация – с долей 54,6 процента.
Затем с заметным отставанием следует пара Республика Молдова и Румыния – 16,2% и 9,5% соответственно.
Также по данному показателю можно выделить: Украину – 3,4%; Польшу – 3,0%; Турцию – 1,6%; Германию – 1,2%; Болгарию, Белоруссию, Казахстан, Италию, Китай, Латвию, Венгрию и США – от 0,4 до 1,0% в общей структуре ВЭД.