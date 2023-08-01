Самый “сильный” паспорт — сингапурский, который позволяет сингапурцам въезжать в 193 страны без визы. Об этом сообщило издание Henley Passport Index, согласно собственным исследованиям за 2023 год.
Германия, Италия и Испания поднялись на 2-е место с безвизовым доступом в 190 стран. Третье же место поделили шесть стран: Австрия, Люксембург, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея и Япония (189 безвизовых направлений). Уточняется, что впервые за пять лет Япония перестала возглавлять рейтинг самых сильных паспортов мира, передает rupor.md
Румыния находится в этом рейтинге на 14-й позиции, наряду со своими соседями-болгарами, они имеют безвизовый доступ в 177 стран. Республика Молдова находится на 51-м месте, молдаване имеют доступ в 121 страну.
На последнем месте рейтинга оказался паспорт Афганистана, обладатели которого могут свободно въезжать только в 27 стран мира.
Индекс паспортов компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам.
Индекс анализирует визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.
Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран мира, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии).