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Тысячи микропластика впервые обнаружены в ткани сердца человека

Тысячи микропластика впервые обнаружены в ткани сердца человека
фото: IFLScience. В Китае ученые впервые обнаружили в сердце человека тысячи частиц микропластика

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Environmental Science & Technology, китайские ученые впервые обнаружили огромное количество частиц микропластика в сердце человека и его внутренних тканях. Пока неизвестно, как это влияет на работу сердца, пишет IFLScience.

Ученые в одной из больниц Пекина собрали образцы сердечной ткани у 15 пациентов, которым сделали операцию на сердце, также собрали образцы крови, взятые как до, так и после операции. С помощью различных методов визуализации, ученые обнаружили в большинстве образцов сердечной ткани от десятков до тысяч частиц микропластика.

Согласно исследованию, некоторые частицы микропластика попали в ткани во время хирургического вмешательства, но ученые нашли доказательства того, что очень много пластика попало в сердце еще до операции. По словам ученых, во всех образцах крови был обнаружен микропластик, но в крови, взятой после операции, эти частицы были меньшего размера и имели разный вид.

Исследуя образцы сердечной ткани ученые обнаружили 9 видов пластика в пяти типах тканей. Ученые считают, что этот микропластик попал в сердце еще до хирургического вмешательства. Ученые нашли микроскопические частицы пластика, который обычно используется в качестве небьющейся альтернативы стеклу, в тех типах тканей, в которых попадание инородных частиц исключается проведением операции. Также ученые обнаружили частицы полиэтилентерефталата, который используют при пошиве одежды и в создании пластиковых емкостей для пищи. Также был найден поливинилхлорид, который используют в строительстве.

По словам ученых, то, что им удалось впервые обнаружить микропластик в сердце человека вызывает большую тревогу. Теперь нужно провести дополнительные исследования, чтобы понять, как эти частицы попадают в ткани сердца и как они влияют на работу этого органа.

Появляется все больше свидетельств того, что микропластик становится все более распространенными явлением в организме человека. Воздействие микропластика на здоровье пока до конца не изучено, но скорее всего эти частицы не несут в себе ничего хорошего.

  • Сегодня, 09:24
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