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Цены на продукты в Приднестровье

Цены на продукты в Приднестровье

Стоимость продовольственных товаров за июль 2023 года в Приднестровье снизилась на два с половиной процента. Государственная служба статистики Приднестровья представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 августа 2023 года.

Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.

Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:

Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Говядина (кроме бескостного мяса) – 72,47 руб.
Говядина бескостная – 91,83 руб.
Свинина (кроме бескостного мяса) – 85,23 руб.
Свинина бескостная – 88,15 руб.
Печень куриная, кг – 56,67 руб.
Фарш мясной – 66,78 руб.
Пельмени – 53,38 руб.
Печень говяжья – 97,76 руб.
Грудка куриная, кг – 60, 82 руб.
Куры потрошеные – 43,29 руб.
Окорочка куриные – 48,64 руб.
Сало – 75,64 руб.
Колбаса вареная – 113,18 руб.
Сосиски, сардельки – 83,82 руб.
Колбаса полукопченая – 142,32 руб.
Мясокопчености, кг – 171,98 руб.
Колбаса сырокопченая – 259,75 руб.

Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Карп свежий – 78,24 руб.
Карась свежий – 50,17 руб.
Толстолобик свежий – 32,73 руб.
Салака – 28,99 руб.
Хек – 69,10 руб.
Скумбрия – 68,75 руб.
Сельдь замороженная – 41,93 руб.
Сельдь соленая – 54,95 руб.

Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта):
Масло сливочное фасованное, 200 г – 33,25 руб.
Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 20,07 руб.
Масло подсолнечное рафинированное, л – 38,59 руб.
Масло подсолнечное нерафинированное, л – 28,64 руб.
Маргарин фасованный, 200 г – 14,25 руб.
Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 14,08 руб.
Молоко цельное пастеризованное, л – 15,13 руб.
Кефир, 0,5 л – 7,76 руб.
Ряженка, 0,5 л – 9,89 руб.
Сметана, кг – 55,29 руб.
Сметана на рынке, кг – 60,00 руб.
Творог, кг – 65,33 руб.
Творог на рынке, кг – 61,85 руб.
Сухие молочные смеси для детского питания, кг – 154,64 руб.
Сыр твердый, кг – 148,09 руб.
Брынза на рынке, кг – 90,54 руб.

Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 12,00 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 8,85 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 8,00 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 12,90 руб.

Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Мука пшеничная – 12,85 руб.
Рис шлифованный, кг – 27,40 руб.
Крупа манная, кг – 15,41 руб.
Крупа гречневая, кг – 26,53 руб.
Крупа пшеничная, кг – 11,33 руб.
Крупа кукурузная, кг – 13,90 руб.
Крупа ячневая, кг – 10,16 руб.
Крупа перловая, кг – 11,35 руб.
Овсяные хлопья, кг – 31,66 руб.
Горох, кг – 14,33 руб.
Фасоль, кг – 34,00 руб.
Вермишель высшего сорта, кг – 20,75 руб.
Макаронные изделия высшего сорта, кг – 20,11 руб.

Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта):
Картофель урожая текущего года, кг – 13,19 руб.
Капуста свежая урожая текущего года, кг – 6,93 руб.
Лук репчатый, кг – 10,50 руб.
Свёкла столовая, кг – 9,41 руб.
Морковь, кг – 17,09 руб.
Чеснок, кг – 48,37 руб.
Огурцы свежие, кг – 11,03 руб.
Помидоры свежие, кг – 21,69 руб.
Кабачки, кг – 6,33 руб.
Баклажаны, кг – 17,53 руб.
Перец сладкий, кг – 17,60 руб.
Вишня, кг – 23,43 руб.
Черешня, кг – 29,00 руб.
Сливы, кг – 19,95 руб.
Персики, кг – 26,44 руб.
Абрикосы, кг – 30,68 руб.
Смородина, кг – 41,76 руб.
Малина, кг – 40,51 руб.
Арбузы, кг – 7,76 руб.
Дыни, кг – 17,13 руб.
Яблоки, кг – 11,03 руб.
Апельсины, кг – 28,01 руб.
Лимоны, кг – 41,09 руб.
Бананы, кг – 30,37 руб.
Сливы сушёные, кг – 54,70 руб.
Виноград сушёный (изюм), кг – 73,15 руб.

Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта):
Томат-паста, кг – 63,99 руб.
Сок томатный, л – 25,30 руб.
Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 9,90 руб.
Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 27,09 руб.
Соки фруктовые, л – 25,76 руб.
Яйца куриные, 10 шт – 20,48 руб.
Сахар-песок, кг – 22,04 руб.
Шоколад, 100 г – 24,81 руб.
Мед пчелиный натуральный, кг – 77,43 руб.
Вода минеральная, 1,5 л – 9,34 руб.
Соль пищевая, кг – 10,82 руб.
Перец черный (молотый), 100 г – 33,55 руб.
Лист лавровый, 100 г – 34,73 руб.
Дрожжи хлебопекарные, кг – 67,43 руб.
Кофе натуральный растворимый, 100 г – 52,44 руб.
Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 24,66 руб.
Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 25,32 руб.

Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в июле 2023 года подешевели на 2,56% по сравнению с предыдущим месяцем (-0,57% – в июле 2022 года).

NewsPMR.Com
  • Сегодня, 09:39
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