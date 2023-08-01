Стоимость продовольственных товаров за июль 2023 года в Приднестровье снизилась на два с половиной процента. Государственная служба статистики Приднестровья представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 августа 2023 года.
Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.
Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:
Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Говядина (кроме бескостного мяса) – 72,47 руб. Говядина бескостная – 91,83 руб. Свинина (кроме бескостного мяса) – 85,23 руб. Свинина бескостная – 88,15 руб. Печень куриная, кг – 56,67 руб. Фарш мясной – 66,78 руб. Пельмени – 53,38 руб. Печень говяжья – 97,76 руб. Грудка куриная, кг – 60, 82 руб. Куры потрошеные – 43,29 руб. Окорочка куриные – 48,64 руб. Сало – 75,64 руб. Колбаса вареная – 113,18 руб. Сосиски, сардельки – 83,82 руб. Колбаса полукопченая – 142,32 руб. Мясокопчености, кг – 171,98 руб. Колбаса сырокопченая – 259,75 руб.
Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Карп свежий – 78,24 руб. Карась свежий – 50,17 руб. Толстолобик свежий – 32,73 руб. Салака – 28,99 руб. Хек – 69,10 руб. Скумбрия – 68,75 руб. Сельдь замороженная – 41,93 руб. Сельдь соленая – 54,95 руб.
Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта): Масло сливочное фасованное, 200 г – 33,25 руб. Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 20,07 руб. Масло подсолнечное рафинированное, л – 38,59 руб. Масло подсолнечное нерафинированное, л – 28,64 руб. Маргарин фасованный, 200 г – 14,25 руб. Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 14,08 руб. Молоко цельное пастеризованное, л – 15,13 руб. Кефир, 0,5 л – 7,76 руб. Ряженка, 0,5 л – 9,89 руб. Сметана, кг – 55,29 руб. Сметана на рынке, кг – 60,00 руб. Творог, кг – 65,33 руб. Творог на рынке, кг – 61,85 руб. Сухие молочные смеси для детского питания, кг – 154,64 руб. Сыр твердый, кг – 148,09 руб. Брынза на рынке, кг – 90,54 руб.
Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 12,00 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 8,85 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 8,00 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 12,90 руб.
Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Мука пшеничная – 12,85 руб. Рис шлифованный, кг – 27,40 руб. Крупа манная, кг – 15,41 руб. Крупа гречневая, кг – 26,53 руб. Крупа пшеничная, кг – 11,33 руб. Крупа кукурузная, кг – 13,90 руб. Крупа ячневая, кг – 10,16 руб. Крупа перловая, кг – 11,35 руб. Овсяные хлопья, кг – 31,66 руб. Горох, кг – 14,33 руб. Фасоль, кг – 34,00 руб. Вермишель высшего сорта, кг – 20,75 руб. Макаронные изделия высшего сорта, кг – 20,11 руб.
Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта): Картофель урожая текущего года, кг – 13,19 руб. Капуста свежая урожая текущего года, кг – 6,93 руб. Лук репчатый, кг – 10,50 руб. Свёкла столовая, кг – 9,41 руб. Морковь, кг – 17,09 руб. Чеснок, кг – 48,37 руб. Огурцы свежие, кг – 11,03 руб. Помидоры свежие, кг – 21,69 руб. Кабачки, кг – 6,33 руб. Баклажаны, кг – 17,53 руб. Перец сладкий, кг – 17,60 руб. Вишня, кг – 23,43 руб. Черешня, кг – 29,00 руб. Сливы, кг – 19,95 руб. Персики, кг – 26,44 руб. Абрикосы, кг – 30,68 руб. Смородина, кг – 41,76 руб. Малина, кг – 40,51 руб. Арбузы, кг – 7,76 руб. Дыни, кг – 17,13 руб. Яблоки, кг – 11,03 руб. Апельсины, кг – 28,01 руб. Лимоны, кг – 41,09 руб. Бананы, кг – 30,37 руб. Сливы сушёные, кг – 54,70 руб. Виноград сушёный (изюм), кг – 73,15 руб.
Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта): Томат-паста, кг – 63,99 руб. Сок томатный, л – 25,30 руб. Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 9,90 руб. Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 27,09 руб. Соки фруктовые, л – 25,76 руб. Яйца куриные, 10 шт – 20,48 руб. Сахар-песок, кг – 22,04 руб. Шоколад, 100 г – 24,81 руб. Мед пчелиный натуральный, кг – 77,43 руб. Вода минеральная, 1,5 л – 9,34 руб. Соль пищевая, кг – 10,82 руб. Перец черный (молотый), 100 г – 33,55 руб. Лист лавровый, 100 г – 34,73 руб. Дрожжи хлебопекарные, кг – 67,43 руб. Кофе натуральный растворимый, 100 г – 52,44 руб. Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 24,66 руб. Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 25,32 руб.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в июле 2023 года подешевели на 2,56% по сравнению с предыдущим месяцем (-0,57% – в июле 2022 года).