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Планы Минздрава Молдовы: лицензирование врачей и оптимизация больниц

Планы Минздрава Молдовы: лицензирование врачей и оптимизация больниц
фото из открытых источников

Министр здравоохранения Молдовы Алла Немеренко предлагает выдавать врачам лицензии раз в пять лет и проводить реорганизацию больниц.

Больниц в Молдове очень много, половина из них неэффективны, в стране нужно ввести систему лицензирования врачей – об этом в телеэфире заявила министр здравоохранения республики Алла Немеренко, информирует Sputnik

Отвечая на вопрос журналиста, сколько в Молдове больниц, министр с улыбкой ответила, что "их очень много".

"У нас 9 муниципальных больниц, 11 республиканских, 35 районных. У нас очень много больниц, и 17 000 – коечный фонд. И, согласно некоторым проведенным нами исследованиям, половина из них [больниц] работает неэффективно", – заявила Немеренко.

По ее словам, заполняемость коек низкая, около 50%, и Минздрав "пускает деньги на ветер", оплачивая отопление, электроэнергию и погашая другие расходы. По словам главы Минздрава, нужно изменить существующую структуру и пересмотреть назначение коечного фонда в отдельных больницах. Немеренко считает, что после перехода райбольниц в ведение Минздрава позволит провести их реорганизацию и модернизацию.

Кроме того, Немеренко высказалась за введение в стране системы лицензирования деятельности врачей. По словам министра, это обычная мировая практика.
"Мы введем систему лицензирования. Сейчас к любому врачу с момента получения им диплома и до конца его дней или выхода на пенсию ни у кого не возникает вопросов по поводу его работы. Во всем мире раз в пять лет каждый врач должен демонстрировать результаты своей деятельности", – отметила министр.

По ее словам, если врач раз в пять лет "не получит права на практику в последующий период, то последует вынесение соответствующего заключения, человека понизят в должности, направят на платное обучение за собственный счет".

При этом глава Минздрава фактически признала, что за более чем два года ее пребывания на посту министра законы в системе здравоохранения не работают.

"Звучит все очень хорошо, и законы хорошо составлены, но когда люди попадают в систему здравоохранения, то видят, что проблема в исполнении: как правило, не работает закон. (...) Все спрашивают, почему они [законы] не работают – в юстиции, в прокуратуре, в образовании. А потому, что нам очень хорошо удается одно: похоронить любую идею", – заявила Алла Немеренко.

По ее словам, проблема в том, что работу по внедрению и исполнению законов не доводят до конца. Она признала, что граждане, даже имея медполис, вынуждены постоянно доплачивать врачам и не всегда имеют доступ к бесплатным лекарствам.

Немеренко считает, что это проблема всех 30 лет независимости, и почему все это не работает, станет понятно, когда "начнут все распутывать".

  • Сегодня, 09:52
  • DTV
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