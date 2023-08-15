Иммунное молоко, нейтрализующее коронавирус, начали производить в Нукусе (столица Каракалпакии на северо-западе Узбекистана), сообщает РИА Новости ссылаясь на пресс-службу министерства высшего образования, науки и инноваций страны в телеграм-канале.
"Компания "Panaev Farms", действующая в Нукусе, приступила к производству иммунного молока и молочных продуктов. Стартовала продажа молочной продукции со свойством нейтрализации SARS-CoV-2", - говорится в сообщении министерства.
По данным пресс-службы, в 2021 году агентство инновационного развития Узбекистана и Венский медицинский университет начали работы по получению иммунного молока против коронавируса. В частности, племенной скот предприятия Panaev Farms был привит антиковидной рекомбинантной узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001.
"Результаты показали, что в сыворотке вакцинированных коров и коз через две недели после второй дозы вырабатывались нейтрализующие антитела", - отмечается в сообщении. С октября 2022 года в Нукусе были проведены испытания производства пастеризованного молока. "Было установлено, что свойства иммунного молока могут сохраняться в режиме пастеризации в течение 30 минут при температуре 62,5 градусов Цельсия а также выявлена возможность использования иммунного молока в лечебных целях", - добавили в министерстве.
Ранее в августе Всемирная организация здравоохранения сообщила, что новый вариант COVID-19, EG.5, известный как "Эрис", становится все более распространенным во всем мире, но на данный момент представляет низкий риск для здоровья в глобальном масштабе.