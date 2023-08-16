Прием граждан в консульском отделе посольства России в Молдове приостановили с 5 августа. Как ранее сообщили в диппредставительстве, решение было обусловлено техническими причинами.
Консульский отдел посольства России в Молдове возобновляет прием граждан по всем консульским вопросам с 17 августа, сообщили в пресс-службе диппредставительства, передаёт sputniknews.ru
"Консульский отдел посольства России в Республике Молдова возобновляет прием граждан по всем консульским вопросам с 17 августа 2023 года. Просьба внимательно ознакомиться с новым графиком приема посетителей", – говорится в заявлении посольства России.
Запись будет осуществляться исключительно посредством электронной очереди. Для скорейшей записи необходимо ежедневно проверять статус заявки.
Перед посещением консульского отдела посетителям следует внимательно ознакомиться с информацией о порядке предоставления консульских услуг, размещенной на сайте и подготовить необходимые заявления и документы.