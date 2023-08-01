В Бендерах семилетняя девочка выпала из окна и разбилась насмерть, сообщила пресс-служба МВД ПМР .
Трагедия произошла в Бендерах вечером 15 августа. Мама двух девочек-близняшек ненадолго отлучилась, оставив их одних дома.
Сначала сестрички играли вместе. После одна из них вышла на кухню попить воды, залезла на подоконник. Окно было приоткрыто. Она раскрыла его настежь.
Девочка упала с четвёртого этажа на бетон. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.
Предотвращён несчастный случай
Милиционеры совместно с сотрудниками АСП оперативно отреагировали на сообщение о том, что на протяжении нескольких часов на неостеклённом балконе одной из квартир многоэтажки в Ленинском микрорайоне Бендер находится двухлетний ребёнок без присмотра взрослых и необходимо вскрыть дверь. Это произошло 15 августа вечером, сообщает пресс-служба МВД ПМР
Через четыре минуты группа экстренного реагирования была на месте. Один спасатель с помощью лестницы залез на балкон, взял ребёнка на руки, а второй – снаружи открыл дверь специальным инструментом.
«Мальчик, находясь на балконе, залез на табуретку, облокотился на перила балкона и выглядывал со второго этажа», – рассказал сотрудник АСП.
Малыша передали сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних. Его поместили для обследования в Бендерский центр матери и ребёнка. Милиция совместно с органами опеки проводит проверку жилищно-бытовых условий проживания ребёнка. По её окончании будет решаться вопрос о возвращении малыша в семью.
Инспекторы по делам несовершеннолетних в очередной раз напоминают родителям: нельзя оставлять детей без присмотра даже на самое короткое время.
Чаще напоминайте ребёнку об опасности из-за открытых окон.