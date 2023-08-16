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Министр энергетики Молдовы: аудит долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" завершен

Министр энергетики Молдовы: аудит долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" завершен
фото-коллаж: Point.md

Аудит исторической задолженности компании "Молдовагаз" перед "Газпромом" завершен. В Кишиневе готовят проект соглашения для решения проблемы с задолженностью правого берега Днестра, заявил глава Министерства энергетики Молдовы Виктор Парликов, информирует md.sputniknews

"Он (аудит. – Ред.) завершен, но пока (отчет. – Ред.) не передали "Газпрому". Как только передадим, мы его опубликуем", – сказал Парликов в интервью местному телеканалу.

На вопрос о том, действительно ли долг правого берега Днестра составляет 700 миллионов, министр ответил, что "выводы интересные".

"Целью аудита было не подменить бухгалтерию компании. Предприятие регистрирует в бухгалтерии определенные цифры на основе определенных начальных актов. Цель этого аудита – более глубокое исследование, чтобы понять происхождение этого долга, откуда сформировался этот долг", – пояснил министр.

Он отметил, что по итогу были выявлены несколько категорий долгов, в числе которых: не имеющие документального подтверждения; зарегистрированные, но не исполнимые; имеющие все подтверждения и исполняемые.

Отдельно рассмотрены "дополнительные затраты, допущенные "Молдовагазом", не включенные в тарифы, привели к увеличению долга перед "Газпромом", к которым относится строительство нового офиса компании.

"Мы готовим проект соглашения для решения проблемы с задолженностью, то есть как мы видим решение вопроса с долгом, какое наше предложение "Газпрому", – сказал Парликов.

Министр подчеркнул, что долги не должны включать в тариф.

Аудит долга АО "Молдовагаз"

Власти Молдовы в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Правительство страны только в августе заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Бывший тогда вице-премьером Андрей Спыну при этом сообщил "Газпрому", что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга, поэтому он попросил у российской стороны отсрочки.
  • Вчера, 20:05
  • DTV
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