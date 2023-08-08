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США начали подготовку к новой пандемии, заявило Минобороны России

США начали подготовку к новой пандемии, заявило Минобороны России

США начали подготовку к следующей пандемии и изучают новые мутации вирусов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передаёт РИА Новости

"США, как и в 2019 году, приступили к подготовке к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов. Не исключаем применение Соединенными Штатами так называемых оборонительных технологий в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера", — сообщил он на брифинге.

В июле 2023 года стало известно о создании в США Управления по подготовке к пандемиям и политики реагирования, которое возглавил специальный помощник президента и старший директор по глобальной безопасности здравоохранения и биозащите в Совете национальной безопасности генерал-майор ВВС в отставке Пол Фридрихс.

Кириллов подчеркнул, что среди приоритетных направлений работы этой структуры — создание вакцин и препаратов для купирования вирусов и их генетически измененных вариантов, а также внедрение передовых технологий в биопроизводство.

По его словам, это следующий шаг Вашингтона по установлению глобального контроля за биологической обстановкой.

Проекты Пентагона направлены на изучение потенциальных агентов биологического оружия — сибирской язвы, туляремии, коронавирусов, подчеркнул Кириллов. При этом возбудители болезней, которые попадают в зону интересов американских военных, в дальнейшем получают пандемическое распространение.

Так, специалисты компании EcoHealth Alliiance с 2015 года изучали разнообразие популяции летучих мышей, искали новые штаммы коронавирусов и механизмы их передачи от животных человеку.

Восемнадцатого октября 2019 года, за два месяца до первых официальных сообщений о появлении новой коронавирусной инфекции, Университет Джонса Хопкинса провел в Нью-Йорке учения "Ивент-201". На них отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина — организм свиньи.

Развитие пандемии именно по такому сценарию, а также проекты компании EcoHealth Alliian ставят вопросы о возможном преднамеренном характере COVID-19 и причастности к этой ситуации США, указал начальник войск РХБЗ.

EADaily ранее сообщало о действиях англосаксов на случай новой пандемии, которая, как считают вирусологи, будет обязательно.

В британской лаборатории в Портон-Дауне работают над новой вакциной от «болезни Х». Эксперты называют такие действия «страховкой» Запада.

  • Вчера, 20:30
  • DTV
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