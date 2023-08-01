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В Молдове запретят обмен валюты без документов

В Молдове запретят обмен валюты без документов

Предъявление удостоверения личности при осуществлении валютно-обменных операций становится обязательным, независимо от суммы. Такая поправка зарегистрирована в законе о борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщил 16 августа депутат от ПДС Раду Мариан, сообщает noi.md

Недавно парламент проголосовал за поправки к закону о борьбе с отмыванием денег, согласно которым лица, желающие обменять деньги на сумму свыше 10 000 леев, должны предъявить удостоверение личности.

По словам Раду Мариана, при анализе применения закона было установлено, что это правило можно обойти несколькими способами, включая выдачу нескольких налоговых квитанций если сумма превышает 10 тысяч леев, сообщает Noi.md со ссылкой на newsmaker.md.

"Для большей уверенности в том, что эта мера работает, мы зарегистрировали поправку, устанавливающую обязательность предъявления документов, удостоверяющих личность, при осуществлении валютно-обменных операций, независимо от суммы. Подобная практика существует во всей Европе, в том числе и в Румынии, где удостоверение личности требуется вне зависимости от суммы обмена", - написал депутат в своем Telegram-канале.

По словам депутата, данная поправка является важной в контексте усилий правящей партии по борьбе с незаконным финансированием преступных группировок, маскирующихся под политические партии.
  • Вчера, 20:59
  • DTV
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