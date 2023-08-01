Dnestr.TV

 
0

Минобороны Приднестровья сообщило о специальной подготовке связистов

Минобороны Приднестровья сообщило о специальной подготовке связистов
фото: пресс-служба Министерства обороны ПМР

На занятиях по тактико-специальной подготовке, которые прошли в войсках связи ПМР, отрабатывались действия при совершении марша. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, в ходе занятий учитывались все элементы – от доведения тактической обстановки и приказа на совершение марша до отработки «вводных» по пути следования колонны.

Прибыв в указанное место, личный состав экипажей оперативно приступил к практической отработке нормативов. Они выполнялись на технике и с оружием. При этом погодные условия и другие факторы, влияющие на работу связистов, могут быть самые разные.

«Особенность в сдаче норматива – слаженно и как можно быстро развернуть командно-штабную машину. Учитывая рельеф местности стараться как можно быстрее к ней адаптироваться, чтобы не возникло проблем при развертывании и настройке», – отметил один из связистов.

Выполнение норматива – своего рода решение учебно-боевой задачи. Мало развернуть антенно-мачтовые устройства, нужно выполнить еще ряд действий уже внутри машины.

В завершение занятия экипажи выполнили норматив по свертыванию средств связи.

«С личным составом подразделения связи было проведено занятие по тактико-специальной подготовке, на котором отрабатывались следующие вопросы: выдвижение из пункта постоянной дислокации и совершение марша в район развертывания, действия личного состава при развертывании и свертывании штатных средств связи. Экипажи действовали быстро, уверенно и слаженно. Цели занятия считаю достигнуты», – отметил руководитель занятия.

Тактико-специальные тренировки и тактико-специальные учения войск связи в Вооруженных силах проходят регулярно. Военнослужащие успешно выполняют поставленные задачи по обеспечению прохождения через узлы связи сигналов, команд и важнейших приказов или распоряжений. Докладов об их исполнении. В том числе связисты выявляют и пресекают нарушения безопасности связи и информации.

фото: пресс-служба Министерства обороны ПМР
[thumb]http://dnestr.tv/uploads/posts/2023-08/1692276585_07-prew-1-scaled.jpg[/thumb
]
[thumb]http://dnestr.tv/uploads/posts/2023-08/1692277044_02-7-scaled.jpg[/thumb]

Минобороны Приднестровья сообщило о специальной подготовке связистов

Минобороны Приднестровья сообщило о специальной подготовке связистов
  • Сегодня, 15:59
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...
  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • Украина экспортировала зерновых и масличных культур бол ...
  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...
  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • Украина экспортировала зерновых и масличных культур бол ...
  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна