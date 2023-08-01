На занятиях по тактико-специальной подготовке, которые прошли в войсках связи ПМР, отрабатывались действия при совершении марша. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, в ходе занятий учитывались все элементы – от доведения тактической обстановки и приказа на совершение марша до отработки «вводных» по пути следования колонны.
Прибыв в указанное место, личный состав экипажей оперативно приступил к практической отработке нормативов. Они выполнялись на технике и с оружием. При этом погодные условия и другие факторы, влияющие на работу связистов, могут быть самые разные.
«Особенность в сдаче норматива – слаженно и как можно быстро развернуть командно-штабную машину. Учитывая рельеф местности стараться как можно быстрее к ней адаптироваться, чтобы не возникло проблем при развертывании и настройке», – отметил один из связистов.
Выполнение норматива – своего рода решение учебно-боевой задачи. Мало развернуть антенно-мачтовые устройства, нужно выполнить еще ряд действий уже внутри машины.
В завершение занятия экипажи выполнили норматив по свертыванию средств связи.
«С личным составом подразделения связи было проведено занятие по тактико-специальной подготовке, на котором отрабатывались следующие вопросы: выдвижение из пункта постоянной дислокации и совершение марша в район развертывания, действия личного состава при развертывании и свертывании штатных средств связи. Экипажи действовали быстро, уверенно и слаженно. Цели занятия считаю достигнуты», – отметил руководитель занятия.
Тактико-специальные тренировки и тактико-специальные учения войск связи в Вооруженных силах проходят регулярно. Военнослужащие успешно выполняют поставленные задачи по обеспечению прохождения через узлы связи сигналов, команд и важнейших приказов или распоряжений. Докладов об их исполнении. В том числе связисты выявляют и пресекают нарушения безопасности связи и информации.
фото: пресс-служба Министерства обороны ПМР [thumb]http://dnestr.tv/uploads/posts/2023-08/1692276585_07-prew-1-scaled.jpg[/thumb ] [thumb]http://dnestr.tv/uploads/posts/2023-08/1692277044_02-7-scaled.jpg[/thumb]