Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, сразу три заявления о порче имущества и кражах из автомобилей поступили в милицию Днестровска. Это произошло после выходных. Как выяснилось, автовладельцы припарковали свои машины рядом с платной стоянкой, недалеко от пляжа.
Около часа ночи 14 августа хозяин «Ауди», собравшись домой, обнаружил разбитое стекло водительской двери. Из салона пропал USB-накопитель.
Ещё два автолюбителя обратились в милицию ближе к обеду: в их машинах также были разбиты окна. Из «Мерседеса» исчезли мобильный телефон и часы, из другой иномарки ничего не пропало.
Оперативники Слободзейского РОВД провели мероприятия, направленные на установление личности и задержание подозреваемого. Вскоре выяснилось, что на несанкционированной стоянке орудовал 15-летний подросток, житель соседнего села.
Парень пояснил милиционерам, что отдыхал на пляже в Днестровске. Народа было много, в том числе приезжих. Рассчитывал, что, когда владельцы соберутся уезжать, не станут обращаться в милицию, чтобы не терять времени.
По месту жительства у него были обнаружены и изъяты похищенные часы и телефон.
Сейчас милиция проводит доследственную проверку. Устанавливается сумма ущерба.