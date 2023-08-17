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Три заявления о порче имущества и кражах из автомобилей поступили в милицию Днестровска

Три заявления о порче имущества и кражах из автомобилей поступили в милицию Днестровска
фото из открытых источников

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, сразу три заявления о порче имущества и кражах из автомобилей поступили в милицию Днестровска. Это произошло после выходных. Как выяснилось, автовладельцы припарковали свои машины рядом с платной стоянкой, недалеко от пляжа.

Около часа ночи 14 августа хозяин «Ауди», собравшись домой, обнаружил разбитое стекло водительской двери. Из салона пропал USB-накопитель.

Ещё два автолюбителя обратились в милицию ближе к обеду: в их машинах также были разбиты окна. Из «Мерседеса» исчезли мобильный телефон и часы, из другой иномарки ничего не пропало.

Оперативники Слободзейского РОВД провели мероприятия, направленные на установление личности и задержание подозреваемого. Вскоре выяснилось, что на несанкционированной стоянке орудовал 15-летний подросток, житель соседнего села.

Парень пояснил милиционерам, что отдыхал на пляже в Днестровске. Народа было много, в том числе приезжих. Рассчитывал, что, когда владельцы соберутся уезжать, не станут обращаться в милицию, чтобы не терять времени.

По месту жительства у него были обнаружены и изъяты похищенные часы и телефон.

Сейчас милиция проводит доследственную проверку. Устанавливается сумма ущерба.
  • Сегодня, 16:16
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