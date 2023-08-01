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Расширены категории получателей субсидии по приобретению жилья для молодых семей

Расширены категории получателей субсидии по приобретению жилья для молодых семей

На заседании приднестровского Правительства утверждены изменения в Постановление, регламентирующие порядок оказания государственной поддержки молодым семьям в приобретении жилья. Документ разработан согласно требованиям Закона «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья».

Так, были расширены категории получателей субсидии. В перечень добавили военнослужащих Министерства госбезопасности и Госслужбы охраны, аттестованных сотрудников налоговых служб, работников органов государственной власти, сообщается на сайте Правительства ПМР.

Кроме того, изменены и требования к гражданам, претендующим на государственную помощь: исключены временные ограничения на возможность обращения в ведомственную комиссию. Ранее право на получение госпомощи предоставлялось молодой семье, в которой один из ее членов владеет жилым помещением площадью менее 12 квадратных метров в общей собственности с иными лицами в течение трех лет.

Для данной категории граждан выдача сертификатов на приобретение жилья планируется уже в следующем году. Необходимые лимиты заложены в ресбюджет-2024.
  • Сегодня, 16:32
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