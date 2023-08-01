Приказом Министерства по социальной защите и труду ПМР утвержден производственный календарь и плановое количество рабочего времени на 2024 год при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.
В производственном календаре нерабочие праздничные дни и дополнительные выходные дни предусмотрены на основании статей 111, 112 Трудового кодекса ПМР, сообщается на сайте Минсоцзащиты.
Так, нерабочими праздничными днями в Приднестровье являются:
1, 2 и 3 января – Новый год; 23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – Международный женский день; 1 и 2 мая – День международной солидарности трудящихся; 9 мая – День Победы; 2 сентября – День Республики; 7 ноября – годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.
Дополнительными выходными днями в 2024 году являются: Рождество Христово (7 января), второй день Пасхи (6 мая), второй понедельник после Пасхи (День поминовения усопших) (13 мая), определяемые по православному церковному календарю.
Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1 статьи 95 Трудового кодекса ПМР продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшена на один час.
В 2024 году работники будут работать на 1 час меньше как при пятидневной рабочей неделе, так и при шестидневной рабочей неделе: 22 февраля, 7 марта, 30 апреля, 8 мая, 6 ноября, 31 декабря.
Производственный календарь на 2024 год разработан как для пятидневной, так и для шестидневной рабочей недели. С документом можно ознакомиться на сайте Минсоцзащиты.