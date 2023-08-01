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В Приднестровье утвердили производственный календарь на 2024 год

В Приднестровье утвердили производственный календарь на 2024 год

Приказом Министерства по социальной защите и труду ПМР утвержден производственный календарь и плановое количество рабочего времени на 2024 год при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

В производственном календаре нерабочие праздничные дни и дополнительные выходные дни предусмотрены на основании статей 111, 112 Трудового кодекса ПМР, сообщается на сайте Минсоцзащиты.

Так, нерабочими праздничными днями в Приднестровье являются:

1, 2 и 3 января – Новый год;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 и 2 мая – День международной солидарности трудящихся;
9 мая – День Победы;
2 сентября – День Республики;
7 ноября – годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.

Дополнительными выходными днями в 2024 году являются: Рождество Христово (7 января), второй день Пасхи (6 мая), второй понедельник после Пасхи (День поминовения усопших) (13 мая), определяемые по православному церковному календарю.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1 статьи 95 Трудового кодекса ПМР продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшена на один час.

В 2024 году работники будут работать на 1 час меньше как при пятидневной рабочей неделе, так и при шестидневной рабочей неделе: 22 февраля, 7 марта, 30 апреля, 8 мая, 6 ноября, 31 декабря.

Производственный календарь на 2024 год разработан как для пятидневной, так и для шестидневной рабочей недели. С документом можно ознакомиться на сайте Минсоцзащиты.

  • Сегодня, 07:58
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