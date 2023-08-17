Американские ученые поделились результатами необычной операции. Сотрудники Университета Алабамы смогли успешно пересадить человеку генно-модифицированные (ГМО) почки свиньи.
Как отмечается, пациентом стал 50-летний мужчина. Он страдал хроническим почечным заболеванием. Врачи диагностировали ему смерть головного мозга. Близкие американца разрешили ученым провести подобное оперативное вмешательство, сообщает mir24.tv
«Впервые в истории донорские органы не отторгнуты, однако еще и начали нормально функционировать – очищать организм нового хозяина от токсичных продуктов жизнедеятельности», – говорится в статье, опубликованной в издании JAMA Surgery.
Научный эксперимент длился неделю. В результате трансплантаты продемонстрировали нормальную работу. Стоит отметить, что, перед тем как проводить операцию, медики изменили орган. Они удалили четыре гена свиньи и добавили шесть генов человека.
Случай этот пока единичный, но он дает надежду десяткам тысяч страдающих от хронических болезней почек и нуждающихся в трансплантации.
Описание уникальной операции прошло оценку научным сообществом, и на этой неделе три доктора медицинских наук из США — Джейм Э. Локк, Винета Кумар и Дуглас Андерсон — опубликовали результаты своего эксперимента в научном журнале Jama Network, пишет eadaily.com