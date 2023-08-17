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Путин наградил Орденом Почета посла России в Молдове

Путин наградил Орденом Почета посла России в Молдове
фото: Sputnik

Посла России в Молдове Олега Васнецова наградили Орденом Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ.

Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации, передаёт md.sputniknews.ru

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить Орденом Почета Васнецова Олега Владимировича – чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Молдова", – говорится в указе.

Васнецов О.В.1953 года рождения.

Образование высшее: в 1975 году окончил МГИМО МИД СССР, в 1984 году - ДА МИД СССР, кандидат исторических наук. Владеет английским, болгарским и французским языками. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, присвоенный в июне 2018 года.

На дипломатической службе с 1975 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате Министерства и за рубежом.

В 2003 - 2008 гг. - посол России в Демократической Республике Конго.

С 2011 гг. - директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России.

Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2018 г. № 398 ВАСНЕЦОВ Олег Владимирович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова.

Женат, имеет сына.
источник: moldova.mid.ru
  • Сегодня, 09:04
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