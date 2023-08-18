Бывший глава Белого дома Дональд Трамп отменил брифинг, где собирался раскрыть подробности фальсификации итогов президентских выборов в штате Джорджия в 2020 году. Политик написал об этом в своей социальной сети Truth Social, передает ТАСС.
Трамп уточнил, что вместо того, чтобы представлять доклад о фальсифицированных и украденных президентских выборах 2020 года в Джорджии, его адвокаты решили сосредоточиться на доказательствах «в виде официальных юридических документов» и добиться отклонения обвинений в адрес экс-президента США.
«В связи с этим пресс-конференция более не требуется», — пояснил Трамп.
Ранее бывший американский лидер анонсировал на 21 августа «неопровержимый доклад» о фальсификации результатов президентских выборов в Джорджии.
В середине августа Большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против экс-президента обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет.
Защита бывшего президента США Дональда Трампа просит суд начать процесс по делу о штурме Капитолия только в 2026 году, передаёт eadaily.com
«С уважением просим суд внести этот процесс в календарь на апрель 2026 года», — говорится в зарегистрированном в судебной базе обращении защиты.
По этому делу Трампа привлекают за «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры», «сговор против прав». Вмененные деяния Трамп якобы совершил, прибегнув к помощи шестерых неназванных сообщников.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
Отправляла Трампу яд: в США женщину приговорили к 22 годам тюрьмы
Женщина признала себя виновной по девяти пунктам обвинения. Письмо перехватили на сортировочном предприятии, прежде чем оно попало в Белый дом. Женщина требовала от Трампа отказаться от участия в предстоящих выборах, пишет korrespondent.net
В США к 22 годам заключения приговорили женщину, которая направила бывшему президенту США Дональду Трампу письмо с ядом. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что уроженка Франции 56-летняя Паскаль Ферьер призналась, что в сентябре 2020 года изготовила высокотоксичный кастор в своем доме в канадском Квебеке. В письме с ядом она требовала от Трампа отказаться от участия в предстоящих выборах, угрожала ему и называла "безобразным клоуном-тираном".
Письмо перехватили на сортировочном предприятии, прежде чем оно попало в Белый дом. Ферьер также направила восемь подобных писем в правоохранительные органы Техаса.
Женщина признала себя виновной по девяти пунктам обвинения в использовании биологического оружия, за каждый из которых ей угрожало пожизненное заключение.