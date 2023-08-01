С начала 2023 года до середины августа таможенными органами Приднестровской Молдавской Республики было зарегистрировано более 87,8 тыс. деклараций. Из них свыше 57 тыс. – в электронном виде (экспортных деклараций — более 41 тыс., импортных — почти 16 тыс.).
Все экспортные грузы уже несколько лет проходят в Приднестровье электронное оформление. В отношении их внедряется технология автоматического выпуска. Сегодня 78% экспортных деклараций обрабатывается информационной системой таможенных органов. При этом средняя скорость оформления одной автоматически выпущенной декларации составляет чуть больше 1 минуты, сообщает пресс-служба ГТК ПМР
С 2023 года постепенно вводится технология автоматического выпуска и для импортных таможенных деклараций, но пока их количество не велико (порядка 1,38% от всего объема импортных ЭТД).
С 3 августа с использованием электронной таможенной декларации стали оформляться товары, приобретенные отечественными физическими лицами для отечественных юридических лиц за наличную иностранную валюту без заключения внешнеэкономических договоров (контрактов). При этом таможенное оформление перенесено с пунктов пропуска в Центр электронного декларирования ГТК. С начала месяца было зарегистрировано 43 таких декларации.
Доля деклараций, оформленных в электронном виде, будет постоянно увеличиваться, поскольку поэтапно расширяется перечень таможенных процедур, доступных для оформления в электронном виде.
О необходимости скорейшего внедрения системы электронного декларирования товаров неоднократно ратовали в ходе встреч на площадке ГТК экономические агенты. Для них очевидны все плюсы перехода на «электронку» — это и ускорение таможенных формальностей, и сокращение издержек в процессе таможенной «очистки» грузов, и получение возможности совершения таможенных операций удаленно, без прямых контактов с сотрудниками таможенных органов.
Обращаем внимание участников ВЭД, что с сентября ГТК планирует произвести переход на электронное декларирование товаров, экспортируемых ИП, осуществляющими деятельность в форме крестьянско-фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба ведомства
Такая потребность возникла в связи с необходимостью более регламентированного учета и контроля специфических товаров, поскольку данная категория предпринимателей, как правило, экспортирует сельхозпродукты.
Завершающим этапом внедрения в Приднестровье системы электронного декларирования станет перевод оформления всех категорий товаров, декларируемых ИП, в электронную форму. Специалистами таможенного ведомства проводится комплекс необходимых мероприятий, завершить которые планируется к началу 2024 года.