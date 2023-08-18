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В Приднестровье увеличилось число кишечных заболеваний

В Приднестровье увеличилось число кишечных заболеваний

В Приднестровье увеличилось число кишечных инфекций. За прошлую неделю было зарегистрировано 166 случаев. Этот показатель на 52% выше аналогичного периода прошлого года. Превышение республиканского уровня заболеваемости отмечается в Бендерах и Тирасполе. Почти 64% заболевших – это дети от 0 до 17 лет, передаёт novostipmr.com

Как рассказала и.о. заведующей эпидемиологического отдела Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Кравченко, на данный момент эпидемиологическая ситуация оценивается как неблагополучная. Тем не менее это типично для нынешнего времени года.

«Преобладают кишечные инфекции, возбудитель которых не установлен. Активно идёт рост сальмонелл. Это связано с нарушением дезинфекционного режима, недостаточной термической обработкой продуктов, неправильным хранением готовой и сырой продукции, недостаточной обработкой кухонного инвентаря (он может использоваться одновременно как для сырой продукции, так и для готовой), нарушением личной гигиены и т. д.», - пояснила специалист, отметив, что кишечная группа инфекций передаётся контактно-бытовым способом.

В Днестре также находятся кишечные вирусы, такие как энтеровирусы, которые можно подхватить при купании в открытом водоёме, употреблении в пищу грязных овощей, фруктов, а также воздушно-капельным путём.

«Сейчас начался мониторинг за водными объектами открытых водоёмов. Каждую неделю выезжаем, отбираем пробы. Летом идёт активный рост бактериальной микрофлоры. На прошлой неделе выделилась патогенная флора: в Каменке - 2 пробы, в Тирасполе обнаружили сальмонеллу», - отметила Татьяна Кравченко.

Самые простые способы защиты:

чаще мыть руки или обрабатывать их антисептиком;

употреблять для питья качественную или бутилированную воду;

после купания в открытых водоёмах ополаскиваться;

соблюдать правила и сроки хранения пищевых продуктов;

регулярно проветривать жильё;

обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами.

Специалисты призывают: если вы себя почувствовали плохо, появились симптомы кишечного заболевания (тошнота, рвота, жидкий стул, повышение температуры тела, слабость), ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Следует сразу же обратиться за помощью к медикам.

  • Вчера, 18:53
  • DTV
  • Просмотров: 49
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