В 4 часа утра 18 августа на пульт Самостоятельной военизированной пожарной части № 2 в Бендерах поступило сообщение о том, что в селе Гиска в горящем доме находятся дети.
Через пять минут на место прибыли два пожарных расчета. Во дворе дома они обнаружили женщину с ребёнком на руках. Второй ребенок находился внутри. Двое пожарных, надев изолирующие противогазы, разбили окно, проникли в помещение, вынесли ребёнка и передали бригаде скорой помощи.
Как сообщила пресс-служба Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР, общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Очаг возгорания находился на открытой веранде – там горел диван. Пламя перекинулось на чердак. На его тушение пожарным потребовалось около часа.
Медики скорой оказали пострадавшим первую помощь. 22-летняя девушка и четырехлетний мальчик получили порезы, когда выбирались на улицу через окно. Как выяснилось, молодая мама с двумя детьми – четырех и полутора лет - спала в доме. Старший ребенок был с ней, а младшая дочь – в другой комнате в кроватке. Женщина проснулась от дыма и сильного треска, увидела, что входная дверь охвачена пламенем, разбила окно, взяла сына на руки и выбралась на улицу как раз перед прибытием пожарных.
В результате возгорания огонь уничтожил документы и часть личных вещей, повреждены кухонный гарнитур, холодильник и ванная комната. Закопчены стены и потолок.