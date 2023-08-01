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На тираспольском городском пляже около четырех часов дня 18 августа, недалеко от первого буйка, в бессознательном состоянии был обнаружен пожилой мужчина.
Отдыхающие вытащили пострадавшего на берег, где спасатели начали проводить первоначальные реанимационные мероприятия, сообщает пресс-служба МВД ПМР
Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи продолжили бороться за жизнь мужчины, но реанимировать пострадавшего не удалось.
Личность пожилого мужчины, а также обстоятельства трагедии устанавливаются
- Вчера, 19:17
- DTV
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