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Трагедия на Днестре

Трагедия на Днестре

На тираспольском городском пляже около четырех часов дня 18 августа, недалеко от первого буйка, в бессознательном состоянии был обнаружен пожилой мужчина.

Отдыхающие вытащили пострадавшего на берег, где спасатели начали проводить первоначальные реанимационные мероприятия, сообщает пресс-служба МВД ПМР

Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи продолжили бороться за жизнь мужчины, но реанимировать пострадавшего не удалось.

Личность пожилого мужчины, а также обстоятельства трагедии устанавливаются
  • Вчера, 19:17
  • DTV
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