Россия запретила въезд 20 гражданам Молдовы в страну. Среди них 18 депутатов от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), сообщает Europa Liberă со ссылкой на свои источники. Информацию подтвердили в министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) пишет NM
В список попали 18 депутатов от PAS: Михай Попшой, Раду Мариан, Вероника Рошка, Андриан Кептонар, Ион Шпак, Евгения Кожокарь, Ерсилия Катрави, Михаил Друцэ, Мария Панку, Артемий Катаной, Игорь Кирияк, Ион Гроза, Василе Грэдинару, Серджиу Лазаренку, Виталий Жакот, Ион Бабич, Дойна Герман и Георге Кожок.
Кроме депутатов, въезд в Россию запретили главе Ассоциации независимой прессы Петру Маковею и замглавы Пограничной полиции Олегу Букэтару.
Посла Молдовы в Москве Лилиана Дария 18 августа вызвали в МИД России. Ему выдвинули «протест в связи с ничем не обоснованным решением официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений» в Молдове.
«Этот недружественный шаг ведет к дальнейшему разрушению российско-молдавских отношений, и без того находящихся в глубоком кризисе из-за действий молдавской стороны. Лилиану Дарию сообщили, что в качестве асимметричной ответной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова», — сообщили в российском ведомстве.
Партия «Действие и солидарность» (PAS) прокомментировала решение российских властей запретить молдавским депутатам въезд на территорию РФ. Пресс-секретарь PAS Адриана Влас заявила, что представители формирования и не намерены ехать в Россию.
«Наша позиция остается неизменной. Мы осуждаем войну России в Украине и даже не намерены ехать в страну-агрессор. Единственный, кто несет ответственность за ухудшение молдавско-российских отношений, — это Кремль, который развязал войну в регионе и продолжает пытаться дестабилизировать ситуацию в Молдове», — сказала Влас в комментарии NM.
«Я бы не сказал, что это почетный список, но я польщен», - так глава Ассоциации независимой прессы (API) Петру Маковей прокомментировал решение российских властей включить его в список лиц, которым запрещен въезд на территорию РФ.
«Это доказывает, что наши мероприятия против российской пропаганды, дезинформация, которую мы развенчиваем — мы все делаем правильно. Это подчеркивает, что мы на правильном пути», — сказал Маковей в комментарии NM.