Молдавские власти хотят, чтобы приднестровский конфликт был урегулирован только мирным путем, и в случае победы Украины в войне, развязанной Россией, может появиться геополитическая возможность для достижения этой цели, пишет point.md
Соответствующее заявление глава государства сделала на съезде диаспоры в Кишиневе. Однако президент подчеркнула, что главной задачей правительства в настоящее время является поддержание мира на всей территории страны, особенно в зоне риска — приднестровском регионе, передает radiomoldova.md
"Мы живем в мире благодаря украинской армии. И мы тоже за это время сделали все, чтобы не допустить втягивания нашей страны в войну, чтобы сохранить порядок и мир в нашем обществе, чтобы бороться с ложью.
Мы заинтересованы в урегулировании приднестровского конфликта, и я еще раз повторяю, что решения, которые мы видим, только мирные, и может быть, когда Украина победит в этой войне и вернет свои территории, появится геополитическая возможность, которая позволит нам урегулировать конфликт мирным путем (...). Есть и международный опыт, и у нас есть ясность, как организовать эти вещи в ситуации, когда возникнет такая геополитическая возможность", — сказала президент РМ.
В то же время Майя Санду подчеркнула, что "приднестровская проблема не имеет немедленного решения" и будет решаться постепенно, "потому что все достаточно сложно", сказала глава государства. В то же время президент отметила, что процесс реинтеграции должен проходить таким образом, чтобы "он не привел к дальнейшему ослаблению молдавского государства и демократических процессов".
Напомним, на днях премьер-министр Молдовы Дорин Речан потребовал от своего кабинета усилить работу по интеграции граждан из Приднестровья в правовое поле РМ.
На прошлой неделе правительство РМ утвердило решение о том, что экономические агенты из Левобережья начиная с 10 августа будут платить налог за проведение таможенных процедур в Молдове.
Также теперь выдача лицензий и регистрация приднестровских компаний станет платной и усложнится таможенное оформление товаров для индивидуальных предпринимателей.
Кишинев уже начал применять практику штрафов к приднестровским автовладельцам за отсутствие молдавского страхового полиса.