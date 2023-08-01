Аналитики Picodi.com рассмотрели статистические данные в 105 странах и подсчитали, сколько денег тратят на пропитание жители разных регионов мира. Молдова оказалась на 91-м месте среди 105 стран: на продукты питания и безалкогольные напитки приходится 41,1% от расходов на потребительские товары и услуги.
Из собранных данных следует, что, в зависимости от страны, на продукты питания тратится от нескольких процентов до более половины всех потребительских расходов. Например, к странам, в которых на еду и безалкогольные напитки, потребляемые дома, в среднем приходится менее 1/10 всех расходов, относятся: США — 6,7%, Сингапур — 8,4%, Великобритания — 8,7%, Ирландия — 9,2%, Швейцария — 9,9%.
Латвия в этом рейтинге находится на 40-м месте среди 105 стран: на продукты питания и безалкогольные напитки приходится 19,3% от расходов на потребительские товары и услуги. Эстония занимает 46-е место (20,2%), а Литва — 48-е (21%).
Россия расположилась на 69-ой позиции (29%), а Грузия на 79-ой (32,3%). Ниже по рейтингу идут Туркменистан (84-е место и 36,9%), Молдова (41,1%), Азербайджан (43,6%) и Узбекистан (46,5%).
Среди рассмотренных стран самый высокий процент затрат на продукты питания в Нигерии (59%), Мьянме (56,6%) и Кении (56,1%).
Сколько денег тратят на еду в странах Европы и Центральной Азии?
Среди европейских стран самые высокие расходы на продукты питания отмечаются в Швейцарии (359 $/325 € в месяц), Норвегии (341 $/308 € в месяц) и Дании (311 $/281 € в месяц), что можно объяснить общими высокими ценами в этих странах.
Расходы на питание у среднестатистического жителя Литвы составляют 218 €/241 $ в месяц. В Эстонии эта сумма равна 197 €/218 $ в мес., а в Латвии — 164 €/181 $ в мес.
В России такие расходы равны 146 $/132 € в месяц. В Грузии эта сумма равна 116 $/105 € в мес., в Азербайджане — 102 $/92 € в мес., а в Молдове — 97 $/88 € в мес.
Самые низкие расходы на продукты питания отмечены в Туркменистане (26 $/24 € в месяц) и Узбекистане (40 $/36 € в месяц).
Методология В рейтинге были использованы последние доступные данные Euromonitor и местных статистических бюро, касающиеся доли расходов на продукты питания и безалкогольные напитки, потребляемые в домашних условиях. При конвертации валют использовался средний курс согласно Google Finance за июль 2023 г.