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Утвержден и опубликован производственный календарь и плановое количество рабочего времени на 2024 год

Утвержден и опубликован производственный календарь и плановое количество рабочего времени на 2024 год

Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровья утвержден производственный календарь и плановое количество рабочего времени на 2024 год при пятидневной и шестидневной рабочей неделе, сообщается на сайте ведомства.

В производственном календаре нерабочие праздничные дни и дополнительные выходные дни предусмотрены на основании статей 111, 112 Трудового кодекса Приднестровья.

В соответствии с вышеуказанными статьями Трудового кодекса ПМР нерабочими праздничными днями в Приднестровье являются:

- 1, 2 и 3 января – Новый год;

- 23 февраля – День защитника Отечества;

- 8 марта – Международный женский день;

- 1 и 2 мая – День международной солидарности трудящихся;

- 9 мая – День Победы;

- 2 сентября – День Республики;

- 7 ноября – годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.

Дополнительными выходными днями в 2024 году являются: Рождество Христово (7 января), второй день Пасхи (6 мая), второй понедельник после Пасхи (День поминовения усопших) (13 мая), определяемые по православному церковному календарю.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1 статьи 95 Трудового кодекса ПМР продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшена на один час.

В 2024 году работники будут работать на 1 час меньше как при пятидневной рабочей неделе, так и при шестидневной рабочей неделе: 22 февраля, 7 марта, 30 апреля, 8 мая, 6 ноября, 31 декабря.

По сравнению с 2023 годом, в производственном графике: для пятидневки – меньше на два рабочих дня и прибавился один выходной; для шестидневки – прибавилось три рабочих и убавилось два выходных дня, передает newspmr.com.

Общее количество рабочего времени при пятидневной 40-часовой рабочей неделе составляет 1 994 часа. Самым коротким месяцем в производственном графике обозначен май (143 часа нормированного рабочего времени), а самыми продолжительными – июль и октябрь (по 184 часа нормированного рабочего времени).

В производственном графике 2023 года для пятидневки значилось на 15 часов рабочего времени меньше.

Общее количество рабочего времени при шестидневной 40-часовой рабочей неделе составляет 2 004 часа. Самым коротким месяцем в производственном графике обозначен май (145 часов нормированного рабочего времени), а самыми продолжительными – июль и октябрь (по 181 часу нормированного рабочего времени).

В производственном графике 2023 года для шестидневки значилось на 16 часов рабочего времени меньше.

1) Поквартально распределение рабочего времени (рабочий график) при пятидневной 40-часовой рабочей неделе выглядит следующим образом:

I квартал
январь – 160 ч.
февраль – 159 ч.
март – 159 ч.

II квартал
апрель – 175 ч.
май – 143 ч.
июнь – 160 ч.

III квартал
июль – 184 ч.
август – 176 ч.
сентябрь – 160 ч.

IV квартал
октябрь – 184 ч.
ноябрь – 159 ч.
декабрь – 175 ч.

2) Поквартально распределение рабочего времени (рабочий график) при шестидневной 40-часовой рабочей неделе выглядит следующим образом:

I квартал
январь – 160 ч.
февраль – 159 ч.
март – 164 ч.

II квартал
апрель – 173 ч.
май – 145 ч.
июнь – 165 ч.

III квартал
июль – 181 ч.
август – 179 ч.
сентябрь – 160 ч.

IV квартал
октябрь – 181 ч.
ноябрь – 164 ч.
декабрь – 173 ч.

Производственный календарь на 2024 год разработан как для пятидневной, так и для шестидневной рабочей недели

Утвержден и опубликован производственный календарь и плановое количество рабочего времени на 2024 год
  • Сегодня, 09:31
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