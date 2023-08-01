Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровья утвержден производственный календарь и плановое количество рабочего времени на 2024 год при пятидневной и шестидневной рабочей неделе, сообщается на сайте ведомства.
В производственном календаре нерабочие праздничные дни и дополнительные выходные дни предусмотрены на основании статей 111, 112 Трудового кодекса Приднестровья.
В соответствии с вышеуказанными статьями Трудового кодекса ПМР нерабочими праздничными днями в Приднестровье являются:
- 1, 2 и 3 января – Новый год;
- 23 февраля – День защитника Отечества;
- 8 марта – Международный женский день;
- 1 и 2 мая – День международной солидарности трудящихся;
- 9 мая – День Победы;
- 2 сентября – День Республики;
- 7 ноября – годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.
Дополнительными выходными днями в 2024 году являются: Рождество Христово (7 января), второй день Пасхи (6 мая), второй понедельник после Пасхи (День поминовения усопших) (13 мая), определяемые по православному церковному календарю.
Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1 статьи 95 Трудового кодекса ПМР продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшена на один час.
В 2024 году работники будут работать на 1 час меньше как при пятидневной рабочей неделе, так и при шестидневной рабочей неделе: 22 февраля, 7 марта, 30 апреля, 8 мая, 6 ноября, 31 декабря.
По сравнению с 2023 годом, в производственном графике: для пятидневки – меньше на два рабочих дня и прибавился один выходной; для шестидневки – прибавилось три рабочих и убавилось два выходных дня, передает newspmr.com.
Общее количество рабочего времени при пятидневной 40-часовой рабочей неделе составляет 1 994 часа. Самым коротким месяцем в производственном графике обозначен май (143 часа нормированного рабочего времени), а самыми продолжительными – июль и октябрь (по 184 часа нормированного рабочего времени).
В производственном графике 2023 года для пятидневки значилось на 15 часов рабочего времени меньше.
Общее количество рабочего времени при шестидневной 40-часовой рабочей неделе составляет 2 004 часа. Самым коротким месяцем в производственном графике обозначен май (145 часов нормированного рабочего времени), а самыми продолжительными – июль и октябрь (по 181 часу нормированного рабочего времени).
В производственном графике 2023 года для шестидневки значилось на 16 часов рабочего времени меньше.
1) Поквартально распределение рабочего времени (рабочий график) при пятидневной 40-часовой рабочей неделе выглядит следующим образом:
I квартал январь – 160 ч. февраль – 159 ч. март – 159 ч.
II квартал апрель – 175 ч. май – 143 ч. июнь – 160 ч.
III квартал июль – 184 ч. август – 176 ч. сентябрь – 160 ч.
IV квартал октябрь – 184 ч. ноябрь – 159 ч. декабрь – 175 ч.
2) Поквартально распределение рабочего времени (рабочий график) при шестидневной 40-часовой рабочей неделе выглядит следующим образом:
I квартал январь – 160 ч. февраль – 159 ч. март – 164 ч.
II квартал апрель – 173 ч. май – 145 ч. июнь – 165 ч.
III квартал июль – 181 ч. август – 179 ч. сентябрь – 160 ч.
IV квартал октябрь – 181 ч. ноябрь – 164 ч. декабрь – 173 ч.
Производственный календарь на 2024 год разработан как для пятидневной, так и для шестидневной рабочей недели