В этом списке - 15 человек. Это активисты-общественники, работники городских предприятий, представители учительского и предпринимательского сообществ. В ближайшие дни Общественный Совет в новом составе проведёт первое свое заседание.



Утвержден следующий персональный состав Общественного совета при Государственной администрации города Бендеры:



1. Романенко Наталья Игоревна – заместитель директора по экономическим вопросам МУП «Бендерырынокторг»;



2. Шелег Ирина Станиславовна – заместитель начальника финансово-экономического отдела МУП «Бендерытеплоэнерго»;



3. Вудвуд Екатерина Руслановна – инженер ПО МУП «БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис»;



4. Мунтян Виктор Лаврентьевич – член РОО «Ветераны ОВД Приднестровья»;



5. Фирсов Виталий Викторович – председатель ОО «Союз ветеранов второго батальона Республиканской гвардии»



6. Житарь Александр Иванович – председатель ОО «Союз десантников» г. Бендеры



7. Верба Наталья Николаевна – председатель ОО «Доброе сердце»



8. Сотникова Наталья Андреевна – научный сотрудник МУ «Историко-краеведческий музей» г. Бендеры



9. Смаль Владимир Тимофеевич – член ОО «Союз воинов-интернационалистов г. Бендеры»;



10. Богдан Владимир Владимирович – атаман Бендерского округа ЧКВ;



11. Орешкин Владимир Ефимович – самовыдвиженец, ИП;



12. Булда Анатолий Григорьевич – председатель БГОО «Союз защитников ПМР»;



13. Яковлев Руслан Юрьевич – директор «Хайтек Дом»;



14. Ильяшенко Юрий Иванович – председатель ОО «Ветераны войны, труда и вооруженных сил г. Бендеры»;



15. Гальцева Наталья Георгиевна – заместитель директора по УВР, учитель математики МОУ «БСОШ № 15».



Общественный совет города утверждается в целях учета потребностей и интересов жителей республики и города, защиты их прав и свобод, прав общественных объединений и иных некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики и осуществления контроля за деятельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления.





