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В Бендерах утвержден Состав Общественного Совета при Государственной администрации

В Бендерах утвержден Состав Общественного Совета при Государственной администрации

В этом списке - 15 человек. Это активисты-общественники, работники городских предприятий, представители учительского и предпринимательского сообществ. В ближайшие дни Общественный Совет в новом составе проведёт первое свое заседание.

Утвержден следующий персональный состав Общественного совета при Государственной администрации города Бендеры:

1. Романенко Наталья Игоревна – заместитель директора по экономическим вопросам МУП «Бендерырынокторг»;

2. Шелег Ирина Станиславовна – заместитель начальника финансово-экономического отдела МУП «Бендерытеплоэнерго»;

3. Вудвуд Екатерина Руслановна – инженер ПО МУП «БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис»;

4. Мунтян Виктор Лаврентьевич – член РОО «Ветераны ОВД Приднестровья»;

5. Фирсов Виталий Викторович – председатель ОО «Союз ветеранов второго батальона Республиканской гвардии»

6. Житарь Александр Иванович – председатель ОО «Союз десантников» г. Бендеры

7. Верба Наталья Николаевна – председатель ОО «Доброе сердце»

8. Сотникова Наталья Андреевна – научный сотрудник МУ «Историко-краеведческий музей» г. Бендеры

9. Смаль Владимир Тимофеевич – член ОО «Союз воинов-интернационалистов г. Бендеры»;

10. Богдан Владимир Владимирович – атаман Бендерского округа ЧКВ;

11. Орешкин Владимир Ефимович – самовыдвиженец, ИП;

12. Булда Анатолий Григорьевич – председатель БГОО «Союз защитников ПМР»;

13. Яковлев Руслан Юрьевич – директор «Хайтек Дом»;

14. Ильяшенко Юрий Иванович – председатель ОО «Ветераны войны, труда и вооруженных сил г. Бендеры»;

15. Гальцева Наталья Георгиевна – заместитель директора по УВР, учитель математики МОУ «БСОШ № 15».

Общественный совет города утверждается в целях учета потребностей и интересов жителей республики и города, защиты их прав и свобод, прав общественных объединений и иных некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики и осуществления контроля за деятельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления.


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