В этом списке - 15 человек. Это активисты-общественники, работники городских предприятий, представители учительского и предпринимательского сообществ. В ближайшие дни Общественный Совет в новом составе проведёт первое свое заседание.
Утвержден следующий персональный состав Общественного совета при Государственной администрации города Бендеры:
1. Романенко Наталья Игоревна – заместитель директора по экономическим вопросам МУП «Бендерырынокторг»;
2. Шелег Ирина Станиславовна – заместитель начальника финансово-экономического отдела МУП «Бендерытеплоэнерго»;
3. Вудвуд Екатерина Руслановна – инженер ПО МУП «БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис»;
4. Мунтян Виктор Лаврентьевич – член РОО «Ветераны ОВД Приднестровья»;
5. Фирсов Виталий Викторович – председатель ОО «Союз ветеранов второго батальона Республиканской гвардии»
6. Житарь Александр Иванович – председатель ОО «Союз десантников» г. Бендеры
7. Верба Наталья Николаевна – председатель ОО «Доброе сердце»
8. Сотникова Наталья Андреевна – научный сотрудник МУ «Историко-краеведческий музей» г. Бендеры
9. Смаль Владимир Тимофеевич – член ОО «Союз воинов-интернационалистов г. Бендеры»;
10. Богдан Владимир Владимирович – атаман Бендерского округа ЧКВ;
11. Орешкин Владимир Ефимович – самовыдвиженец, ИП;
12. Булда Анатолий Григорьевич – председатель БГОО «Союз защитников ПМР»;
13. Яковлев Руслан Юрьевич – директор «Хайтек Дом»;
14. Ильяшенко Юрий Иванович – председатель ОО «Ветераны войны, труда и вооруженных сил г. Бендеры»;
15. Гальцева Наталья Георгиевна – заместитель директора по УВР, учитель математики МОУ «БСОШ № 15».
Общественный совет города утверждается в целях учета потребностей и интересов жителей республики и города, защиты их прав и свобод, прав общественных объединений и иных некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики и осуществления контроля за деятельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления.