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Мужчину из Каушан госпитализирован в тяжелом состоянии с аллергической реакцией

Мужчину из Каушан госпитализирован в тяжелом состоянии с аллергической реакцией

Первый случай тяжелой аллергической реакции на амброзию отмечен в одном из населенных пунктов Каушанского района. 63-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии с признаками анафилактического шока после контакта с растением в поле.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники Кэинарской ССМП установили, что мужчина находился в поле с домашними животными и по неосторожности прикоснулся к растению амброзия. Вскоре после этого у пациента появились жалобы на головную боль, общую слабость, одышку и зуд. Из анамнеза было установлено, что пациент страдает сердечно-сосудистой и аллергологической патологией, сообщает Noi.md со ссылкой на unimedia.info.

Как сообщается, при осмотре пациент был в тяжелом состоянии и имел признаки анафилактического шока. Бригада СМП оказала неотложную медицинскую помощь на догоспитальном этапе, и под постоянным контролем жизненно важных параметров экстренный пациент был доставлен в Каушанскую районную больницу.

"В связи с этим МСПУ НЦДСМП напоминает гражданам, что цветение растения амброзии находится в самом разгаре. Поэтому необходимо помнить о важности ответственного отношения к этому вопросу, чтобы уменьшить опасность, связанную с появлением амброзии.

Профилактические меры:

- Сократите время пребывания на открытом воздухе в сезон пыльцы;
- Закрывайте окна в дневное время:
- Меняйте одежду, приходя с улицы;
- Часто мойте лицо и руки;
- Используйте кондиционеры с фильтрами;
- По мере необходимости надевайте маски.

У аллергиков проявляются:

- риноконъюнктивит (частое чихание, покраснение глаз и зуд в носу),
- приступы астмы (кашель, хрипы или свистящие дыхание);
- поражения кожи, такие как крапивница (зуд), экзема
- анафилактический шок - наиболее тяжелая аллергическая реакция (необходима срочная медицинская помощь!)

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) РМ напоминает гражданам о том, что в настоящее время цветение амброзии полыннолистной находится в самом разгаре и необходимо срочно принимать меры по ее искоренению. НАБПП призывает граждан, владельцев земельных участков проявлять ответственность и выполнять требования законодательства.
  • Вчера, 20:33
  • DTV
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