Первый случай тяжелой аллергической реакции на амброзию отмечен в одном из населенных пунктов Каушанского района. 63-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии с признаками анафилактического шока после контакта с растением в поле.
Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники Кэинарской ССМП установили, что мужчина находился в поле с домашними животными и по неосторожности прикоснулся к растению амброзия. Вскоре после этого у пациента появились жалобы на головную боль, общую слабость, одышку и зуд. Из анамнеза было установлено, что пациент страдает сердечно-сосудистой и аллергологической патологией, сообщает Noi.md со ссылкой на unimedia.info.
Как сообщается, при осмотре пациент был в тяжелом состоянии и имел признаки анафилактического шока. Бригада СМП оказала неотложную медицинскую помощь на догоспитальном этапе, и под постоянным контролем жизненно важных параметров экстренный пациент был доставлен в Каушанскую районную больницу.
"В связи с этим МСПУ НЦДСМП напоминает гражданам, что цветение растения амброзии находится в самом разгаре. Поэтому необходимо помнить о важности ответственного отношения к этому вопросу, чтобы уменьшить опасность, связанную с появлением амброзии.
Профилактические меры:
- Сократите время пребывания на открытом воздухе в сезон пыльцы; - Закрывайте окна в дневное время: - Меняйте одежду, приходя с улицы; - Часто мойте лицо и руки; - Используйте кондиционеры с фильтрами; - По мере необходимости надевайте маски.
У аллергиков проявляются:
- риноконъюнктивит (частое чихание, покраснение глаз и зуд в носу), - приступы астмы (кашель, хрипы или свистящие дыхание); - поражения кожи, такие как крапивница (зуд), экзема - анафилактический шок - наиболее тяжелая аллергическая реакция (необходима срочная медицинская помощь!)
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) РМ напоминает гражданам о том, что в настоящее время цветение амброзии полыннолистной находится в самом разгаре и необходимо срочно принимать меры по ее искоренению. НАБПП призывает граждан, владельцев земельных участков проявлять ответственность и выполнять требования законодательства.